Carlos Sánchez cumple 17 años de mandato: “todos queremos lo mejor para Tres Arroyos”

10 diciembre, 2020 Leido: 3

El 10 de diciembre de 2003, Carlos Sánchez asumía su primer mandato como intendente de Tres Arroyos.

Entrevistado por LU 24 hoy, cuando cumple 17 años ininterrumpidos de gestión, el mandatario aseguró que sigue trabajando por sus objetivos primigenios de hacer crecer al distrito en propuestas de educación y trabajo, y admitió que está aprendiendo, en la medida en que ha tomado la decisión política de abrir la gestión a nuevos debates y desafíos, sobre cuestiones como salud, género y diversidad.

“Llegué con cierta experiencia por haber acompañado a mi antecesor, el ingeniero Carlos Aprile, que además de enseñarme muchísimo, entregó un municipio muy ordenado después de años de crisis, de industrias y gente de campo que quedaron en el camino, saliendo del 2001 y con dos inundaciones importantes sufridas por el distrito. Pero con muchas ganas y cosas por hacer, apuntando a temas que sigo creyendo fundamentales: la universidad para Tres Arroyos, porque aumentaba la población mayor y los jóvenes que se iban a estudiar formaban su familia y desarrollaban su profesión afuera, y por lo que trabajamos con mucha gente para crear el CRESTA. Y el trabajo, con el crecimiento fuerte del Parque Industrial, de manera de impulsar una rueda virtuosa con la educación. Por supuesto, siguen existiendo demandas importantes como la de vivienda, porque se hicieron más de 1000 pero hay que seguir trabajando. Pero en líneas generales estoy satisfecho”, sostuvo.

Nuevos desafíos

El mandatario dedicó un párrafo a analizar los desafíos que impuso este año, con la pandemia de coronavirus, y reconoció que “ha sido muy difícil todo, ha sido complejo tomar decisiones sobre cuestiones que se desconocen como la pandemia, algo que a todo el mundo le está sucediendo, pero uno siente que la experiencia lograda durante todos estos años sirve muchísimo, sobre todo para encontrar la vuelta y sacar las cosas adelante. Espero, no obstante, que los tres años que me quedan para culminar esta función no sean tan difíciles; porque ha sido necesario tomar medidas para cuidar a la gente pero que al mismo tiempo, y lo sabemos, han generado dificultades en el comercio, en distintos sectores. Confiamos en que va a llegar la vacuna, pero sólo va a ser una solución parcial al problema porque la gente se va a seguir contagiando, y será necesario enfrentar también la transición y la pospandemia”. En este sentido, también consideró que será un desafío enfrentar el verano en el que “paradójicamente, en plena pandemia, la gente ha decidido salir de vacaciones y elegir nuestras playas, con todo lo que ello implica, porque ya estamos definiendo cómo se va a abordar cuestiones como el cuidado de los jóvenes, ante el hecho de que no va a haber boliches, los controles que habrá que hacer, entre otros temas”.

Una gestión con más responsabilidades

Finalmente, el jefe comunal advirtió que en coincidencia con el avance de su gestión, la dimensión del Municipio creció para abarcar un número creciente de responsabilidades y áreas que antes no eran de competencia de las comunas. “La necesidad de un tratamiento de los residuos que antes se tiraban a cielo abierto, el crecimiento de las localidades que eran prácticamente pueblos fantasma, los servicios como gas y cloacas, la importancia de distribuir la población entre la cabecera y localidades para evitar la sobrepoblación de la ciudad por falta de oportunidades en los pueblos, dotándolos a estos de posibilidades de educación en su ámbito y becas para estudios superiores; radicaciones industriales como el Parquecito de Copetonas y empleo como el que generó la Planta de Reciclado en Bellocq; a todas estas cuestiones hemos apuntado para darles una vida digna a los vecinos de todos los distritos, pero para eso también ha sido necesario crear nuevas áreas en producción, salud, por lo que la administración municipal es mucho más importante y exigente”, describió Sánchez.

A la hora de agradecer por estos 17 años, el intendente destacó el apoyo de los vecinos, porque “todo hemos intentado consensuar, charlando y discutiendo también, abrazándonos con alegría y también llorando, pero esto se ha hecho con el esfuerzo de todos, de los vecinos y también de los dirigentes de la oposición, que cuando el beneficio es para los vecinos, lo han entendido y por eso hay que agradecerles, porque con distintas miradas todos queremos que Tres Arroyos salga adelante”.

Volver