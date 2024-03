Carlos Sánchez, de la Red por la Identidad: “No vamos a aceptar las posturas negacionistas”

24 marzo, 2024

En diálogo con LU 24, Carlos Sánchez, integrante de la Red por la Identidad Nodo Tres Arroyos afirmó que entidades de Derechos Humanos no van a aceptar las posturas negacionistas, ni la Teoría de los dos demonios que pretende llevar adelante el gobierno nacional, al referirse al Día por la Memoria, Verdad y Justicia que se conmemora este 24 de marzo.

“Ha sido una Semana de la Memoria intensa y con muchas actividades que se han dado en diferentes lugares con mucha repercusión de público. Hoy finalizaremos con la concentración en Plaza San Martín a las 15:30 y desde ahí marcharemos rumbo la Plaza de la Memoria para el acto oficial”, contó.

Remarcó: “Hace bastante que está este discurso negacionista, el que quiere negar la cantidad de víctimas. Hay bases ciertas para establecer esos números, negarlo es contradecir datos que han sido comprobados por la justicia. Es instaurar la Teoría de los dos demonios, pero lo que pasó fue terrorismo de Estado, no hubo una guerra.”

“Lo que nos preguntamos, es el por qué se busca esto, ¿con qué objetivo? Debemos preguntarnos de qué lado estamos y hoy a nivel nacional, tenemos la función recalcar que no vamos a aceptar esa postura”, concluyó.

