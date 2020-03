Carlos Sánchez: “Estamos preparados para seguir con las medidas preventivas por Coronavirus”

16 marzo, 2020

El intendente municipal del distrito de Tres Arroyos, Carlos Sánchez, habló con LU 24 luego de las medidas dispuestas por el Gobierno Nacional por la pandemia de Coronavirus, y trazó una reseña de las acciones que se llevarán a cabo desde el municipio.

“Hemos estado ayer durante todo el día conversando con todos los secretarios respecto a esta situación desconocida, que no se sabe hasta cuándo va a durar, se están tomando medidas desde gobierno nacional y desde lo municipal y la idea es ser verticalistas en el modo de actuar ante una situación complicada como esta en la que nada más y nada menos va a ir nuestra vida”, sostuvo el jefe comunal.

“La suspensión de clases era una incógnita, que teníamos desde el viernes. La decisión se tomó y se tomó bien, ahora hay que ver qué hacemos con los chicos en casa; en muchas familia, los padres trabajan y quedan dando vueltas o van a la casa de los abuelos que es el lugar después de los 60 65 más proclive a tener problemas con este famoso Coronavirus, pero a lo que hay que apelar es directamente a ser conscientes, muy responsables; acá no es cuestión que yo hago la mía y que el otro se arregle; hay que ser muy cautelosos. Las líneas que tenemos para trabajar son las que han planteado el Presidente y el Gobernador ayer”, especificó.

“Respecto a las tareas preventivas de aquellos que están sospechados por alguna patología, la idea es no saturar el hospital, primero para que no haya ahí un lugar de contagio, no estamos preparados para un brote masivo, no está preparada ni la municipalidad ni la provincia o la nación, hasta EEUU no está preparado; tampoco Italia y España pudieron solucionar los problemas y se espera que en los próximos 15 días van a ser cruciales”, graficó.

“La medida que se plantea es preventiva, estamos en relación con las clínicas privadas, trabajando todos juntos, se han hecho reuniones entre municipalidad y la parte privada, para ajustar todas las cosas en corto tiempo cuando recién empieza, seguramente nos superará si la ola es muy masiva, por lo que tratemos de cuidad a nuestra familia, no hacer reuniones numerosas para que esto se transmita fuerte, si evitamos eso, estamos preparados y en condiciones normales, si hay algunos casos los sacaremos adelante, ahora si esto es masivo la situación va a ser muy muy compleja, muy difícil”, advirtió Sánchez.

Sobre la licencia de mayores de 60 años, Sánchez fue consultado sobre cómo se hará en el caso del municipio, dijo que “primero les vamos a sugerir, y luego iremos viendo durante las horas que vienen cómo reacciona el personal, la gente que tiene esa edad y si no los intimaremos a que no vayan”, dijo Sánchez, quien agradeció “la labor de la prensa y en particular de LU 24 por su amplio alcance regional y masivo, para poder difundir esto porque si no no podría ser posible, pero gracias a ustedes y a la prensa estoy muy agradecido por su colaboración”, concluyó.

