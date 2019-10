Carlos Sánchez: “La radio ha sido un aporte importantísimo para la comunidad”

El intendente Carlos Sánchez estuvo en los estudios de LU 24 para saludar por los 50 años de la emisora, y manifestó su agradecimiento “por estos 50 años, realmente los he vivido desde el primer día, muchas veces, muchas noches arriba del tractor escuchando la radio cuando me toco andar en el campo de contratista, de productor agropecuario, y a partir de ahí la radio forma parte de mi trabajo, de mi familia, de mis paseos en el distrito y en la región”.



“Quiero felicitar a los que hicieron en su momento la radio y me acuerdo de haber hablado con Alfredo Orfanó muchas veces, creo que fue una muy buena idea, nuestra comunidad precisaba y sigue precisando una radio AM fuerte que llegue a todos lados; también vayan mis felicitaciones a quienes trabajan en la calle, en la radio; creo que la radio en estos 50 años ha sido un aporte importantísimo para la comunidad”.

El casamiento, el Citroën y LU 24

“Yo cuando me casé tenía un auto viejo, y mi papá me dijo que para mi cumpleaños me iba a ayudar a llegar a un 0 Km., y era una furgoneta Citroën, que me la entregaron el mismo día que me casaba”, dijo Sánchez, y agregó: “me estaban esperando mi futura mujer en el Registro Civil, y yo estaba en lo de Chalde esperando que le echaran aceite para llevarme el Citroën. Después nos fuimos a Bariloche en viaje de bodas, y escuché la radio por primera vez, y recuerdo que cuando me fui la radio estaba en prueba, y cuando volvimos de viaje ya estaba al aire”.

“La vocación que tienen ustedes hace que llegue hacia la gente”

“Hoy, en la función que tengo, creo que LU 24 es uno de los medios que más escucha la gente, al que más le presta atención; el trabajo intenso y la vocación que tienen ustedes, hace que llegue hacia la gente”, concluyó.