Carlos Sánchez participó de los festejos en Bellocq

Se realizó el acto oficial por el 92° aniversario de San Francisco de Bellocq. De la ceremonia participó el intendente Carlos Sánchez junto a Matías Fhurer, Secretario de Desarrollo Económico; Francisco Aramberri, Director de Turismo; Marcelo León, Secretario de Acción Social y Noemí Rivas, Directora de Cultura y Educación y Javier Ruiz, Delegado de la localidad de Orense.



En Bellocq los funcionarios fueron recibidos por el Delegado Claudio Bonavita. Del acto participaron los miembros de la Sociedad Fomento, integrantes del Cuartel de Bomberos, alumnos y público en general. Durante su discurso el intendente Sánchez señaló la necesidad de “unirse y estar más juntos como localidad para continuar con todo lo proyectado y realizar el balance de lo conseguido”.

Durante la jornada, junto al delegado, el intendente recorrió el Centro de Atención Primaria de la Salud y la obra del futuro tinglado que albergará al Museo de San Francisco.

Claudio Bonavita:“La localidad está en un buen momento”

Claudio Bonavita, Delegado de San Francisco de Belloq, dio detalles a LU 24 sobre los festejos: “Este año fue raro, hicimos un pequeño festejo, más allá de que nos gusta hacerlo a lo grande tuvimos que hacerlo pequeño”, dijo.

En cuanto a las nuevas obras que se vienen planeando y realizando en la localidad, el Delegado manifestó que “es la post pandemia, el año pasado no sabíamos cuando íbamos terminar, se nos han ido cumpliendo los anhelos que parecían lejísimos. No nos deja de sorprender, el Museo con su nuevo espacio físico, ya se lo puede ver y sentir”.

“Yo me enojo muchísimo cuando hablan de pueblos olvidados, acá tenemos gas, agua e internet, son tres empresas. Tenemos un colegio secundario y un jardín que es del Estado, la localidad está en un buen momento”, informó.

Asimismo, agregó que su localidad, en este momento, no posee personas contagiadas de covid-19, además, manifestó que “no tuvimos brotes de mucha gente”.

“Siempre estamos trabajando y queremos que el próximo año podamos hacer un festejo más grande”, finalizó.

