Carlos Sánchez: “seguimos gestionando los respiradores pero hay una cuestión de equidad y prioridades”

3 abril, 2020 Leido: 0

El intendente Carlos Sánchez llevó hoy su palabra de reconocimiento a los trabajadores de servicios esenciales como son los que se desarrollan diariamente en los predios de tratamiento de residuos. En este caso recorrió el lugar destinado a la disposición final de la basura, como así también la planta de separado de residuos y recolección de la ciudad cabecera y de San Francisco de Bellocq. “Estaba informado de que cuentan con todos los elementos para trabajar, pero de todas maneras quería verlo yo mismo y sobre todo hablar con la gente, que está haciendo un gran sacrificio para llevar a cabo esta tarea que los vecinos necesitan, y lo hacen con un gran compromiso y entusiasmo”, sostuvo el jefe comunal.

Sánchez fue a San Francisco de Bellocq acompañado por el Secretario de Gestión Ambiental Ricardo D’Annunzio se trasladó a San Francisco de Belloq. Allí, junto además al delegado local Claudio Bonavita, escuchó la palabra de los propios trabajadores de la planta sobre como llevan el trabajo día a día, dado que por ser una tarea esencial para la higiene de todos los vecinos, se continúa realizando con normalidad a pesar de la cuarentena vigente. Allí además aprovechó la ocasión para exponer las mejoras próximas en la planta de Belloq como serán la ampliación del galpón actual y nueva cava de relleno sanitario.

Sistema unificado de salud y respiradores

Respecto a las repercusiones que tuvo la iniciativa de unificar la respuesta del sistema sanitario tresarroyense ante la pandemia de coronavirus, el mandatario admitió que “me sorprendió, porque uno va haciendo las cosas de acuerdo a las ideas que se generan en el equipo de trabajo, pero no esperaba que esto, que en realidad venimos buscando desde hace años, trascendiera de esta manera. Hace mucho tiempo que tenemos charlas con distintos efectores de salud para hacer algo juntos, pero en épocas de vacas gordas uno no mira qué es lo que tiene el vecino y en qué lo puede ayudar, justamente se da en este tipo de situaciones. Pero estoy muy agradecido por la calidad humana y de pensamiento de los médicos, de las autoridades de cada institución, del Círculo Médico, y por la forma en que se ha organizado el esquema de atención, que es lo fundamental porque en eso va la vida de todos”.

Finalmente, y en torno a la situación generada por la decisión de las autoridades nacionales de centralizar la distribución de respiradores, el jefe comunal señaló que “es una situación muy difícil, pero que pasa por la equidad. Con la ayuda que conseguimos por intermedio de Amigos del Hospital compramos y pagamos dos; la fábrica venía atrasada, tenía más demanda de lo que podía producir y nos pidió 20 días, que se están cumpliendo esta semana. En el medio apareció el Estado nacional y decidió que los respiradores los van a distribuir ellos, y me pongo en su lugar porque hoy hay focos importantes con enfermos de coronavirus que están necesitando los dispositivos. Nosotros no tenemos casos. No obstante, estamos haciendo el reclamo, diciendo que nosotros los pagamos, pero sin dejar de ver que si en otro lugar los necesitan más que acá, esas son prioridades. Hoy tenemos 7 u 8 respiradores libres, y ningún caso. Es una cuestión de equidad y prioridad”, concluyó.

