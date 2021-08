Carlos Sánchez, sobre la nueva Tecnicatura Universitaria: “es para que puedan capacitarse y ser profesionales en carreras con salida laboral”

El intendente Carlos Sánchez, brindó detalles a LU 24 sobre la nueva Tecnicatura Universitaria en Mantenimiento Industrial que se dictará por el CRESTA y la Universidad Tecnológica de Bahía Blanca, en las instalaciones del Centro de Capacitación dentro del Parque Industrial. “Es un tema que venimos trabajando desde siempre, de ver cómo le damos estudios universitarios a nuestros jóvenes para que puedan capacitarse y ser profesionales en carreras con salida laboral. Ese es uno de los grandes temas, porque después de estudiar es difícil conseguir trabajo”.



“Hicimos una recorrida en el Parque Industrial con la gente del CRESTA, averiguando, como si fuera un censo, que carreras y que cosas podrían interesarles a las empresas y fábricas de Tres Arroyos. Una de las ideas y reclamos, era que faltan técnicos para el mantenimiento de muchas actividades”, informó.

Asimismo, el Intendente destacó que la Tecnicatura cuenta con “materias para electrónica, relaciones industriales, informática, mecánica, conocimientos de materiales, calidad, hidráulica, neumática, automatización e instalaciones de frigoríficos. Es una carrera que es una tecnicatura, un poquito por debajo de lo que es un ingeniero, con tres años de duración, dos años de teoría y uno de práctica”.

Además, confirmó que las personas que culminen dichos estudios obtendrán un título como “Técnico Universitario y estaría por debajo del ingeniero. Muchas veces es necesario porque las fábricas no siempre necesitan un ingeniero, sino alguien un poquito menor, y creo que eso es una generalidad en todas las empresas”.

Sánchez, afirmó que “salió la posibilidad con la Universidad Tecnológica de Bahía Blanca, se habló con su Decano que nos atendido muy bien, después varios meses de idas y vueltas, nos dieron la posibilidad de firmar este convenio para hacer estos cursos en el Centro de Capacitación que ampliamos”.

En cuanto al resto de posibilidades de estudio, Sánchez mencionó que “tenemos tres aulas que se están usando por el Centro de Formación Profesional, y también, tenemos algo que es una escalera, si alguien no quiere nada más que aprender un poco un oficio, esa es una salida de capacitación”.

El intendente destacó que la inscripción para la nueva Tecnicatura no está limitada a las personas y a las empresas que habitan el Parque Industrial, sino que “está habilitado para todas las empresas de Tres Arroyos, nosotros hemos ido avanzando en ese proceso en el Parque, y vamos a utilizar ese lugar”.

“Algo financia la provincia de Buenos Aires que paga parte de los sueldos a los profesores, y algo lo vamos a tener con los fondos que obtiene el CRESTA”, aclaró.

“Siempre pensamos en nuestra estrategia para seguir adelante, además está en el plan estratégico, el capacitar fuertemente los estudios y la capacitación de la gente, de nuestros jóvenes, para darle una salida laboral. Hoy por hoy, esa salida laboral se encuentra en el Parque Industrial, que es en donde están las empresas”, agregó.

“Hablamos de que tienen que venir inversiones para poder crecer, por otro lado que esas inversiones den trabajo. Para que esas vengan, nosotros tenemos que responder con un Parque Industrial organizado y con las personas capacitadas, para que las empresas puedan trabajar con categoría y eficiencia, hay que ponerse al tanto para que puedan competir con otras empresas”, finalizó.

