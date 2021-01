Carlos Sánchez y Noemí Rivas se reunirán con Axel Kicillof en Sierra de la Ventana

16 enero, 2021

El intendente Carlos Sánchez y la Directora de Cultura Noemí Rivas, participarán el próximo lunes en Sierra de la Ventana de un encuentro con el Gobernador Axel Kicillof, en el marco del Fondo Especial para la Reactivación del Turismo y la Cultura. Así lo informó a LU 24 del área de cultura: “Es para la segunda entrega económica del catálogo turístico y cultural que llevamos adelante. Ese fondo se dividió en dos etapas donde el objetivo era, a través del Ministerio de Producción, darle una inyección a ese sector (instituciones culturales y turísticas) para que puedan reactivarse en este marco de pandemia”.



Además agregó que “el compromiso del Ministerio es que los agentes de la cultura puedan recibir este estímulo como lo son los artistas, fotógrafos, cantantes y artistas plásticos, entre otros. Desde el Ministerio manifestaron que cuando llegaron a la cartera no encontraron revelamiento sobre el estado de la provincia de Buenos Aires, que cantidad de centros culturales, bibliotecas y centros comunitarios tenían”.

“Comenzaron con esta convocatoria y validaban si eran aptos, si estaban encuadrados en lo que ellos consideraban que formaban parte de ese catálogo provincial. Luego, todas las instituciones validadas, tenían que presentar un proyecto acompañado de un presupuesto, alegando para que necesitaban el dinero”, aseguró.

Rivas consideró que la primera etapa fue muy positiva debido a que “se presentaron más de 50 instituciones, y a todas se les pudo dar una respuesta, no quedo nadie afuera. Hubo gente que por diferentes factores no completó la siguiente etapa, que no pudieron recibir la ayuda económica”.

“En esta nueva etapa lo hacemos en forma personal, todos aquellos que estaban aprobados van a recibir nuestra invitación para que puedan percibir el monto solicitado. Es lo que vamos a hacer el dia lunes con otros distritos de la provincia”, dijo.

En cuanto al recorrido realizado en las localidad balnearias de nuestro distrito, la Directora mencionó: “Fuimos a Reta y a Claromecó. Nos acercamos un poco a todo lo que sean agentes culturales e instituciones relacionadas para evaluar como comenzaron esta temporada atípica”.

“Estuve en el espacio de arte de Claromecó, charlando con la coordinadora. Este año no tenemos espectáculos presenciales porque el lugar es muy reducido, solo va a haber muestras, todo muy estático y con un protocolo estricto que hay que respetar”, cerró.

