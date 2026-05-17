Carlos Sánchez y su retorno: “Vuelvo para acompañar”

17 mayo, 2026 437

El exintendente municipal Carlos Sánchez confirmó que volverá a la arena política, como anticipó LU 24.

En charla con Oscar Ravella, dijo en principio que luego de entregarle el poder a Pablo Garate, quedaron en reunirse para que se siguiera el camino de su gestión, y que el pudiera seguirlo, pero lo hicieron una sola vez.

Luego fue desglosando conceptos vinculados a la actividad política en Tres Arroyos, brindando opinión y relatando que fue tentado por otras fuerzas políticas como La Libertad Avanza y algunos integrantes del radicalismo.

Estas fueron las frases más importantes

“Me invitaron desde La Libertad Avanza”.

Reunión con los “históricos” del vecinalismo: “ahí surgieron las ideas que nos separan”.

Sánchez sostuvo que durante la gestión le hicieron tres internas dentro del vecinalismo, y que lo llamaron a reunión dirigentes “históricos” del MV como Balbuena, Luis Aramberri , Etcheto y Salim, y que en esos encuentros “surgieron las diferencias que nos separan”.

“Hugo Fernández es un crack”

Calificó a quien fuera su Jefe de Gabinete ,Hugo Fernández, como un crack, un hombre que ve venir los acontecimientos antes que sucedan.

“Recorro los barrios junto a Mariano Hernández”

El exintendente confió asimismo que María Saavedra y Mariano Hernández trabajan sobre su persona de cara al futuro político de 2027, y dijo que acompañará a quien sea el candidato a intendente, afirmando que no es fácil conseguir gente, ya que una cosa es la rosca política y otra muy distinta es gestionar y gobernar.

“Kicillof siempre me atendió”.

En un punto de la charla, Sánchez dijo que cuando fue necesario entrevistarse con el gobernador Axel Kicillof, éste siempre lo recibió, aún sin audiencias, siempre le abrió las puertas de su despacho.

“Perdimos las elecciones por el arrastre de Milei”

Analizando las causas por las cuales no continuó el vecinalismo gobernando Tres Arroyos, Sánchez dijo que se perdió a manos del peronismo claramente por el arrastre de Milei, y se fueron cuatro mil votos, todos a La Libertad avanza en el orden nacional y a que “se los llevó puestos” a los partidos que participaron en la elección y quienes se mantuvieron se voto regido al peronismo como fue en Tres Arroyos.

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