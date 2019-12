Carlos Sánchez y un balance positivo del año: “el Municipio está estabilizado y preparado para lo que viene”

El intendente Carlos Sánchez efectuó un balance positivo del año a pesar de la complejidad de la situación social, económica y política que atravesaron la Nación y la Provincia, y aseguró que la gestión comunal está saneada y preparada para los tiempos que vienen. Repasó una serie de obras ejecutadas con fondos propios municipales, y fue crítico de los ediles de Juntos por el Cambio, que no acompañaron el Presupuesto 2020 en el Concejo exhibiendo a su criterio “una postura demagógica”. Aseguró que volverá a gestionar ante los gobiernos nacional y provincial apoyo para la obra de agua corriente que necesita la ciudad cabecera, no obstante lo cual anticipó que se harán pozos con fondos comunales, y reconoció como asignatura pendiente el trabajo en mejorar los índices relacionados con la seguridad urbana, que “sufrió el abandono por parte de la Provincia en cuanto a patrulleros y recursos”.



“Juntos por el Cambio habló de congelamiento por seis meses de los salarios de los funcionarios, y nosotros en Tres Arroyos el Movimiento Vecinal congeló los salarios de los funcionarios desde mitad de año. Lo que plantearon es demagogia y falta de códigos, las chicanas propias de la política cuando en lugar de pensar en solucionar los problemas de la gente se embarra la cancha”, sostuvo.

Sánchez aseguró que el Municipio “está estabilizado, sin endeudamiento, a pesar de que ha sido necesario sostener las necesidades de la gente más vulnerable con más de 100 millones de pesos y un gasto en el Hospital muy importante en insumos, que tuvieron aumentos de hasta el 500 %, atendiendo unas 1600 personas por día”.

“Gobernando con austeridad hicimos algo de obra pública, como 7300 metros lineales de cordón cuneta, dos cuadras de pavimento en Cascallares con ayuda de la Cooperativa, 40.000 bloques en la planta municipal, hubo que completar los fondos necesarios para la obra de las 36 viviendas porque lo que la Provincia mandaba no alcanzó, se hizo red de gas y cloacas, y se mejoraron los alambrados y cercamientos del Parque Industrial, junto con forestación, apertura de calles y una ampliación en 44 hectáreas”, describió el mandatario.

Mensaje para los vecinos

“Vamos a tener que seguir trabajando mucho, los que tenemos responsabilidad en la gestión pública pero también los empresarios, los obreros, todos vamos a tener que hacer un esfuerzo grande, pero seguiremos juntos para llevar adelante este Tres Arroyos como todos queremos”, cerró el jefe comunal a modo de mensaje de fin de año.

