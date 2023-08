Carlos Taraborelli celebró sus 50 años en actividad

17 agosto, 2023

En los últimos días, el martillero público de Tres Arroyos Carlos Tarabolelli, celebró sus cincuenta años en actividad y recibió una distinción. En este contexto, dialogó con LU 24 y dijo: “es un orgullo estar en actividad y en carrera hace cincuenta años. La distinción fue del Colegio de Martilleros de la Provincia.”

Además, y sobre el momento económico que vive nuestro país en este rubro particular, expresó: “cuando escucha si quieren dolarizar o no, nosotros por una cuestión de años esto se ha manejado en tema dólares. Casi siempre ha sido así, de manejarse en dólares. Alguna vez se trató en pesos, pero hoy por hoy, los valores se adecuaron a lo que está pasando.”

Por otro lado, y respecto a la época de crisis y la demanda, subrayó: “lo que ha ocurrido es que se ha parado un poco la actividad. En los años que llevo en actividad me ha sorprendido que he hechos ventas. La mejor inversión es una propiedad y la verdad, particularmente yo no puedo quejarme.”

