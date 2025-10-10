Carlos Vertanessian se presenta en la 32º edición de la Feria Del Libro

10 octubre, 2025 0

Este viernes a las 20, en una nueva jornada de la Feria del Libro que se realiza en la Biblioteca Sarmiento, estará presente el Historiador Carlos Vertanessian con su libro “Las Argentinas y La Fotografía”.

Vertanessian visitó los estudios de LU24 y afirmó que “la fotografía cambio la forma de ver el mundo generando un nuevo conocimiento social, luego, recordó la frase de Sarmiento con la fotografía nadie muere del todo”. Asimismo, aseguró “esto se dio a conocer en el año 1839 con el invento del Daguerrotipo primer aparato fotográfico”.

“En menos de seis meses llegó al Rio de La Plata, este fue el primer disparador para escribir mi 4º libro donde mencionó titulado las Argentinas y la fotografía”, recordó.

“Con este mismo libro me presentaré hoy a las 20 en la Biblioteca Sarmiento, tengo el olor de ser parte del Instituto Nacional Sanmartiniano donde mediante un dictamen dimos a conocer los retratos fidedignos de San Martín, solo importan las fotos reales con su rostro real no hagan caso a las fotos creadas por Inteligencia Artificial.”

“Actualmente me encuentro enfrascado en la redacción de mi 5º libro donde deseó mencionar la primera etapa de fotografías en papel de 1860 y 70 en dicha época circulaban imágenes de las celebridades”, mencionó.

“Además, en ese entonces la mayoría de los porteños incluían a celebridades internacionales en sus álbumes fotográficos Como Napoleón Tercero, Reina Victoria, entre otros”.

“En ese momento, solo la clase alta podían acceder aun retrato ya que valían entre 50 y 100 pesos, a la clase trabajadora le costaba mucho obtener una foto en ese entonces teniendo en cuenta que no tenían los mismo ingresos”, finalizó.

Volver