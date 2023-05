Sánchez: “Me voy con la conciencia tranquila”

27 mayo, 2023

La decisión del intendente Carlos Sánchez de no postularse nuevamente fue algo que, para muchos, fue un cimbronazo. En diálogo con LU 24, el jefe comunal, explicó: “bastante tiempo antes estuve analizando muchas cosas que tienen que ver con Tres Arroyos, el Movimiento Vecinal, mi vida personal y familiar.”

Sánchez agregó: “esta fue una decisión muy intensa, creo que el paso que iba a dar lo analicé muchísimo porque así lo requería y estoy convencido que es una decisión que le hace bien a Tres Arroyos porque implica lo que es una renovación.”

Sobre el tiempo que le queda en el cargo, reconoció: “de acá al mes de diciembre hay que seguir trabajando fuertemente. No sólo en el accionar de todos los días y habitual, sino en la campaña y la competencia electoral. Colaboraré con mi partido lo más que pueda, porque que yo no siga en el cargo no implica que la relación tenga un cambio realmente muy fuerte.”

Además, Sánchez se refirió a las cuestiones por realizar tanto en la ciudad como en el distrito y dijo: “Hay muchas cosas para hacer en la ciudad y también en las localidades. El distrito es muy amplio. Es como la casa de cada uno, cuando estás siempre penas en las cosas que faltan por hacer, pero a veces hay cuestiones que se deben tener en cuenta como el caso de la economía. Lo importante son los proyectos a tener y los objetivos.”

Finalmente, dio conclusiones sobre su mandato y concluyó: “En estos 20 años se ha logrado un crecimiento que es notable y reconocido por con quién hables. Cuando asumí, aspiraba a lo sumo un mandato de 4 años, pero las circunstancias y las condiciones a nivel provincial y nacional fueron marcando para poder seguir entusiasmado. Me voy con la consciencia tranquila de haber dado todo lo que pude dar. Me jugué todas las horas del mes y todos los días del año, para hacer lo que estaba a mi alcance por y para el distrito Tres Arroyos.”

