Carnaval participativo como en pocas oportunidades en Claromecó

20 febrero, 2023

La noche del domingo se prestó a la concurrencia de público. Las calles y veredas del centro de Claromecó no tenían espacio libre para la gran cantidad de gente que compartió el Carnaval. Un escenario lucido y los puestos gastronómicos con cola de media cuadra para comprar una comida rápida, fueron la premisa. Un éxito total. El turismo respondió.

Así lo consideró el delegado director del Ente Descentralizado, Julián Lamberti. “El clima nos jugó una mala pasada en principio, con mucha lluvia, viento, calles anegadas, por lo que tuvimos un intenso trabajo con el equipo y eso ya se está pudiendo solucionar. Mientras que anoche, con una propuesta artística y gastronómica, se disfrutó el Carnaval en 11 y 28 con bandas de cumbia, concurso de disfraces y el fogón del Club Recreativo Claromecó; se configuró una foto muy linda por lo que la gente que nos visitó este fin de semana largo se va a llevar gratos recuerdos”, aseguró.

“El temporal arrancó con cinco o seis árboles caídos, pero afortunadamente no se registraron heridos, pero tanta lluvia de golpe produjo anegamientos por lo que hemos tenido que trabajar día y noche. Los Bomberos, la Cooperativa Eléctrica también respondieron, por lo que me enorgullece que cada vez que las papas queman, tiramos todos para el mismo lado”, concluyó.

Volver