Carolina Barenbaum se presentará en el Conservatorio de Tres Arroyos

20 abril, 2026 32

La guitarrista, charanguista y compositora argentina Carolina Barenbaum se presenta este sábado en el Conservatorio de Música de Tres Arroyos, el show incluirá composiciones propias y arreglos del repertorio Folclórico Argentino.





Formada en Buenos Aires en la Escuela de Música Popular de Avellaneda con un recorrido centrado en el folklore, posteriormente se volcó también a la música académica, ampliando su mirada musical.

Con una propuesta instrumental íntima y evocadora, en sus composiciones la artista construye su lenguaje con influencias del folklore sudamericano, el jazz y la música académica. En su búsqueda sonora trabaja con guitarra de 7 cuerdas, explorando un registro ampliado del instrumento, e incorpora también el charango y el ronroco como parte de su identidad artística.

Su estilo personal la ha llevado a participar en destacados conciertos y festivales internacionales como Guitarras del Mundo, Charangos del Mundo y rÉstate in Ascolto (Roma), entre otros. Recientemente fue premiada en un concurso de composición de la Américas Society (Nueva York) y en junio de este año su obra se estrenará en dicha ciudad.

Su último disco Tras el reflejo (2025), conformado íntegramente por composiciones propias para guitarra de 7 cuerdas y dúos, propone un recorrido sonoro cálido y contemplativo. Anclado en la tradición de la guitarra solista, el álbum expande sus fronteras a través de una exploración armónica y rítmica muy personal.

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