Carolina Goicochea: “Buscamos que el turista sepa que siempre hay algo para hacer en el distrito”

4 febrero, 2026

En una charla con LU24, la Directora de Turismo, Carolina Goicochea, detalló el intenso trabajo de articulación que lleva adelante su área para posicionar al distrito como un polo de atracción regional, especialmente de cara al próximo fin de semana largo de Carnaval.

Con una visión que integra las playas, la ciudad y el campo, Goicoechea destacó que el objetivo principal de su gestión es “articular y difundir” las actividades para que tanto residentes como visitantes aprovechen el potencial de cada localidad.

Una gestión que apuesta a la identidad local

Para la funcionaria, la clave del éxito en la agenda turística reside en el trabajo conjunto con otras direcciones, como Cultura, y el impulso de las subdelegaciones. Goicochea enfatizó que cada festejo tiene su propia impronta:

Innovación en los espectáculos: “la idea es siempre ir superando las propuestas, generando algo distinto año a año para que, si bien los carnavales convocan por su esencia, siempre haya un atractivo extra”, señaló respecto a la grilla.

Preservación de la tradición: valoró la identidad particular de destinos como el Balneario Orense, donde el carnaval se celebra de forma lúdica con los tradicionales juegos de agua.

El valor de lo rural: uno de los puntos fuertes de su dirección es el programa Marea Rural. Goicochea subrayó el interés no solo del turista, sino del propio vecino de Tres Arroyos por conocer la historia y el patrimonio de pueblos como San Mayol, Orense y Copetonas.

El impulso al turismo receptivo

Bajo su dirección, se busca fomentar el crecimiento de agencias receptivas locales para formalizar la oferta de excursiones guiadas. “Estamos tratando de instalar la posibilidad de que sepa que se pueden realizar excursiones dentro del distrito”, explicó, mencionando la importancia de generar diálogos directos entre los visitantes, los emprendedores y las instituciones locales.

“El fin de semana viene cargadito. Queremos que quienes están en el distrito o en la región se vuelquen a los destinos donde tienen los festejos”, concluyó la funcionaria, reafirmando su compromiso con un turismo dinámico y diversificado.

