Carpintería MH: Pasión, oficio y crecimiento desde Tres Arroyos hacia la región

14 agosto, 2025 0

En 2018, Maxi Haristoy decidió dar el primer paso hacia lo que hoy es Carpintería MH. Lo que comenzó con la fabricación de simples marcos con espejos pronto se transformó en un proyecto en constante expansión. “Un amigo me pidió si podía amoblar su casa. Me animé, lo hice, le gustó… y me recomendó a otro amigo. Así empezamos a crear nuestra clientela”, recuerda Maxi.

Con el boca en boca como aliado, Carpintería MH fue incorporando nuevos desafíos: bajomesadas, mesas, alacenas, placares, camas box y todo tipo de amoblamientos. Con el tiempo, el taller dio un salto hacia el diseño y fabricación de muebles industriales en hierro y madera, sumando así un estilo moderno y resistente que conquistó a clientes de la ciudad y la zona.

En este camino se sumó Damián, sobrino de Maxi, quien aportó su energía y dedicación para abrir una nueva línea de productos: muebles de pino a medida, mesas, barras y sillas, siempre con excelente relación calidad-precio. “Cada día voy a la carpintería con ganas, feliz de trabajar y progresar”, asegura.

La visión de Carpintería MH es clara: llegar a todos los rincones de Tres Arroyos y expandirse hacia ciudades como Tandil, Monte Hermoso y Bahía Blanca. Su calidad y compromiso ya los llevaron a realizar trabajos para el Banco Provincia, revestimientos en melamina y a colaborar con BCDJ Producciones en distintos proyectos.

Más que un taller, Carpintería MH es un espacio donde se unen la experiencia, la innovación y el entusiasmo de seguir creciendo.

📍 Tres Arroyos – Trabajos a medida para toda la zona

📲 Teléfono/WhatsApp: 2983601444

📲 Teléfono/WhatsApp: 2983469417

📌 Facebook: Carpintería MH

📌 Instagram: @carpinteria_mh

