Carrozzi confirmó el “replanteo” de Diarco y admitió que no se sabe si se radicará en la ciudad

El secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología municipal, Lucas Carrozzi, aseguró que tras plantearle a los responsables de Diarco cuestiones relativas al modelo de comercialización, la eventual radicación del mayorista en la ciudad “quedó en stand by y sujeta a un replanteo del formato”. En el encuentro, dijo, estuvieron presentes el intendente Carlos Sánchez, el jefe de Gabinete Hugo Fernández y la concejal Claudia Cittadino, con el gerente general de Diarco.



“Con una revista que nos presentaron los comerciantes locales preocupados por la instalación de esta empresa, en la que indica que venden por unidad, nosotros le indicamos a la gente de Diarco que si van a vender en modo minorista, no pueden instalarse en el lugar previsto (la avenida San Martín al 800) porque infringen ordenanzas vigentes”, explicó Carrozzi.

Finalmente, el funcionario admitió que “el gerente nos dijo que van a evaluar la situación, pero en definitiva no sabemos cómo va a terminar”.