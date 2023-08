Carta abierta de la precandidata María Daniela Avila por el partido Principios y Valores, Por Tierra, Techo y Trabajo

9 agosto, 2023

La precandidata a Senadora por la Sexta Sección Electoral de la Provincia de Buenos, por el partido Principios y valores, por tierra, techo y trabajo, Dra. María Daniela Avila, escribió una carta abierta a los ciudadanos de Tres Arroyos:

“Estimados ciudadanos y ciudadanas de Tres Arroyos:

Llegamos a los últimos días de esta intensa campaña electoral, quiero expresar mi más profundo agradecimiento por el apoyo y el cariño que me han brindado a lo largo de este camino. Ha sido un honor recorrer cada rincón de nuestro hermoso pueblo, conocer sus historias, sueños y preocupaciones, y ahora, me dirijo a ustedes con humildad y determinación en este momento crucial.

Puede que no sea la candidata con más visibilidad política en esta contienda, pero eso no significa que carezca de la pasión, el compromiso y la dedicación necesarias para llevar nuestras voces al Senado. Mi formación y experiencia como abogada me han enseñado el valor de luchar por la justicia y la igualdad, y es ese mismo espíritu el que quiero llevar a la arena política para representar a cada uno de ustedes.

A lo largo de mi vida, he tenido la oportunidad de vivir y trabajar en varias ciudades, lo que me ha permitido ver de cerca el potencial de crecimiento y progreso que nuestro pueblo merece. Conozco el esfuerzo de ser una trabajadora, de enfrentar desafíos y de perseverar para lograr nuestros objetivos. Entiendo la importancia de crear oportunidades para todos y cada uno de los miembros de nuestra comunidad.

Hace apenas unos días, enfrenté una de las pruebas más duras de mi vida con el fallecimiento de mi padre debido al cáncer, una lucha que llevamos hace un año, y que no pudo ganar, pero si pelearla hasta su ultimo respiro. Esta experiencia me ha dejado enseñanzas profundas sobre la importancia de la empatía, la compasión y la necesidad de hacer del sistema de salud, un espacio sólido y accesible para todos, eliminando las trabas y demoras burocráticas que padecen los que deben transitarlo. Mi compromiso de trabajar incansablemente para mejorar los servicios médicos y asegurar el bienestar de cada individuo como así de su núcleo familiar es ahora más firme que nunca.

Quiero también agradecer a Guillermo Siro, a quien acompaño en la formula ya que es el primer candidato a senador, quien salió a cubrir en los medios de prensa los puntos de vista y ejes de campaña que yo, por el momento personal que estaba y estoy atravesando no pude hacer.

En contraste con mis oponentes, quiero resaltar que no estoy aquí por interés personal o por seguir una carrera política tradicional. Estoy aquí porque creo en el potencial de nuestro pueblo y en la necesidad de un cambio verdadero y positivo. Juntos, podemos forjar un futuro brillante, basado en la equidad, la transparencia y el desarrollo sostenible.

Somos una ciudad pujante, nuestro MODELO PRODUCTIVO, necesita de políticas tendientes a desarrollar e incrementar la industrialización de la materia prima local. Tres Arroyos tiene un rol protagónico y estratégico, nuestro Parque Industrial es un parque modelo para toda la provincia, y debe ser ejemplo a la hora de replicarlo en los demás distritos de la sexta sección electoral. Por supuesto que la manera más eficiente de hacerlo es en conjunto con el gobierno municipal, reconozco y felicito a la gestión actual por el empuje económico que le ha dado, a través del PITA a la sociedad tresarroyense, desde el punto de vista de la generación de empleo y la transformación de la materia prima regional en un producto industrializado con trabajo local, pero es menester en virtud de los desafíos que se vienen en los próximos años, trabajar en más políticas de desarrollo y acompañamiento hacia al sector industrial y agrícola; el perfil de Tres Arroyos debe ser el ejemplo de producción para toda la provincia de Buenos Aires.

También EL AREA DE EMPRENDEDORES, es fundamental, un registro de actividades desarrolladas en la ciudad, su avance y seguimiento continuo, para poder brindar, al momento de asesorar a la rama emprendedores, cuáles son las opciones económicamente más rentables y con menos posibilidad de fracaso, que un emprendimiento, pueda nacer, solventarse y con ayuda de políticas de estado, convertirse en una pyme exitosa, siendo fuente de consulta permanente para juntos, trabajar en su evolución, nuevamente, en un trabajo mancomunado con el gobierno local, para premiar a quienes con esfuerzo cumplen con las normativas de habilitación, pago de impuestos y tasas municipales, siendo de esta manera, protagonistas de fuentes de trabajo local indispensables para nuestra economía local.

El FOMENTO DE LOS OFICIOS, trabajar en la creación de más centros de formación laboral, para suplir la necesidad actual del mercado de contar con personal calificado y formado en oficios como tornería, soldadura, carpintería y electricidad entre otras, formando personas que dispondrían de salida laboral inmediata. De manera conjunta, jerarquizar al docente, promover una educación que contribuya al desarrollo del individuo como ciudadano y como futuro trabajador, incorporando las nuevas tecnologías en la actualización de la currícula.

Les pido, en este día importante para nuestra democracia, que reflexionen sobre todo lo que hemos compartido y sobre las cualidades que me definen, que confíen en mi compromiso con esta ciudad, que es Mi CIUDAD, en la que vivo y elijo para que mi hijo crezca, a la que voy a defender por sobre todo. Les pido que consideren la importancia de elegir a alguien que no solo conoce los desafíos reales que enfrentamos y que está dispuesta a enfrentarlos con valentía y determinación, sino que además, pertenece a este lugar, no hay otra candidata a senadora que sea tresarroyense.

El domingo, les pido que confien en mí y en el compromiso que he demostrado y en la visión que comparto con todos ustedes. Juntos, podemos lograr un cambio significativo y construir un futuro en el que cada habitante de Tres Arroyos pueda prosperar y alcanzar sus sueños.

Con esperanza y gratitud, atte Dra. María Daniela Avila.

