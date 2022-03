Carta abierta del Colegio de Trabajadores Sociales: ¿Qué hacemos quienes ejercemos el trabajo social?

17 marzo, 2022

El Colegio de Trabajadores Sociales Distrito Bahía Blanca difundió una carta abierta sobre el trabajo que realizan estos profesionales, que estaría vinculada a agresiones sufridas por una integrante tresarroyense.

“La desigualdad caracteriza nuestra realidad cotidiana, especialmente en el tiempo histórico que vivimos. Las familias hallan cada vez mayores dificultades para resolver umbrales de derechos mínimos: para alimentarse, tener una vivienda, acceder a la salud o a la educación, por mencionar algunos.

Ante esto resulta frecuente buscar “culpables” de estas situaciones de injusticia y desigualdad que no se resuelven, y recurrentemente quienes ejercemos el Trabajo Social recibimos esa culpabilidad. Porque las familias no logran mejorar sus viviendas, porque no las atienden en el hospital, porque los alimentos que reciben no les alcanzan, etc. Y las redes sociales son un espacio de sencillo acceso donde- incluso desde el anonimato – se acusa y desprestigia nuestro trabajo. A partir de situaciones transitadas en tal sentido – con el consiguiente sufrimiento que causan – consideramos necesario compartir con la comunidad un breve desarrollo sobre nuestra profesión.

Quienes ejercemos el Trabajo Social asumimos el complejo desafío de intervenir ante la desigualdad social. Esa es nuestra función, que nos ubica cada día ante el dolor y las necesidades de las familias en situación de pobreza. Allí estamos, escuchamos sus problemas, conocemos sus dificultades, también sus luchas por salir adelante.

Sin embargo, nuestras decisiones profesionales no pueden evaluarse únicamente desde responsabilidades individuales. En principio porque somos una profesión asalariada, ello implica, que trabajamos en relación de dependencia y más allá de las disputas que podemos sostener ante algunos criterios, la condición de depender de superiores jerárquicos – frecuentemente políticos- y de nuestro trabajo para vivir, es un límite a esas disputas.

Los recursos con los cuales trabajamos (alimentos, prestaciones económicas, materiales de construcción, etc.) son siempre escasos y dicha escasez no es una decisión profesional, todo lo contrario, una parte importante de nuestro trabajo es explicarle a la gestión de las instituciones la imperiosa necesidad de ampliar esos recursos en tiempos donde la población en situación de pobreza tanto lo necesita.

A pesar de nuestra idoneidad en estos temas, resulta infrecuente nuestra presencia tanto en el diseño de las políticas sociales, así como en la gestión de las condiciones institucionales en las cuales se implementan. En general solo estamos en la fase final de este proceso que es el encuentro con las familias en situación de pobreza. Desde allí, sostenemos conjuntamente el desafío de seguir reclamando esos lugares donde, mediante nuestras intervenciones, la realidad de la población usuaria de los servicios tenga mayores posibilidades de ser comprendida.

Entonces, detrás de una demanda no respondida, de una prestación no asignada, de necesidades que no se resuelven, se halla un complejo entramado de condiciones que lo causan ante las cuales nuestra posición como profesión procura ser siempre de defensa y garantía en el acceso a derechos, posición que, como la realidad lo demuestra, está muy lejos de ser la que prevalece.

Estudiamos y ejercemos el Trabajo Social porque creemos que la desigualdad que nos rodea es una construcción social que puede ser transformada. Ese es nuestro horizonte, esas son nuestras luchas y preocupaciones como profesión.

Trabajamos cada día aun cuando ese horizonte se aleja más y más de lo posible. Y parte de dicho trabajo es acompañar la denuncia y la resistencia pública ante la desigualdad y la pobreza, pero esa denuncia debe analizar y problematizar quienes son los responsables de causarla.

Quienes ejercemos el Trabajo Social procuramos, por formación y decisión, ser parte de la construcción de una sociedad diferente, esperamos que esta breve explicación contribuya a comprender nuestros objetivos, nuestro lugar y nuestras posibilidades desde el trabajo que realizamos.

Por todo lo dicho, exhortamos a referentes partidarios que, en la disputa política local, se evite instalar en el escenario público la intervención de quienes ejercemos el Trabajo Social y nos ponemos a disposición para avanzar en la construcción de una agenda pública territorial que tenga en su horizonte el respeto por los derechos sociales conquistados”, sostiene el texto.

Comisión Directiva Colegio de Trabajadores/as Sociales Distrito Bahía Blanca

