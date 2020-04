Carta de agradecimiento del infectado con coronavirus: “los comentarios negativos no me interesan”

26 abril, 2020

Luciano González, hasta el momento fue la única persona que contrajo coronavirus en el distrito de Tres Arroyos. Hace aproximadamente tres semanas, el hombre había concurrido a la Unidad Sanitaria de Orense con un cuadro de diabetes y fue derivado al Hospital Pirovano, tras realizársele una placa de tórax se observó un patrón de neumonitis, compatible con el coronavirus, por lo que se decidió tomar una muestra que finalmente dio positiva de COVID-19.

Hoy, un día después de recibir el alta médica y en el día de su cumpleaños, Luciano González se expresó a través de una carta enviada a la redacción de LU 24 para agradecer a médicos y personal del Centro de Salud, como así también a sus familiares:

“Hola gente, hoy 26 de abril después de un día de mi alta quiero agradecer la buena atención de médicos y enfermeras en el hospital y a toda mi familia que les ayudaron a mi novia y a mi hijo. También quiero agradecer a mi hermano Guillermo por irme a buscar.

También quiero decirles que todos los comentarios negativos hacia mí no me interesan yo estoy contento que a todos mis allegados le dieron negativos sus hisopados. No paro de preguntarme cual fue mi enfermedad, si pude tenerla o no. Bueno gracias a todos los que me entiendan pero la pase de lo peor al no saber si iba o no a salir de esta y pensar por las noches que nunca había podido despedirme de mi familia, principalmente de Lucía mi novia y mi hijo Rodrigo que son mis 2 grandes compañeros y los amo. Esto para mi es y va a ser para siempre como una nueva vida.

Cuídense todos, no se lo deseo a nadie hoy me siento feliz y con ganas de tener siempre trabajo en el taller, gracias a todos los que me conocen y que todo esto pase pronto.

Por ultimo gracias a dios que nunca me soltó y me permitió pasar mi cumpleaños con mi novia e hijo. ¡Feliz cumpleaños para mí!”

