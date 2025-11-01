Carta de Kicillof a Milei: criticó el plan económico y le pidió “que dialogue”

1 noviembre, 2025 22

Después de ser excluido de la convocatoria a Casa Rosada, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, publicó una carta dirigida al presidente Javier Milei en la que reclamó mantener una reunión y criticó su modelo económico. “Su política económica está destruyendo el tejido social y productivo de la Argentina. Por eso le pido que escuche, que corrija, que dialogue. No con los mercados, sino con la gente”. Además, rechazó el acuerdo con Estados Unidos.

En su misiva, Kicillof señaló que, a pesar de que el oficialismo se impuso en las elecciones legislativas nacionales, “las calamidades que su modelo económico provoca en nuestra sociedad siguen su curso”: recesión, reducción del consumo y la venta, caída en el empleo y deterioro en la calidad de vida.

“Su plan económico, basado en mantener un dólar bajo y una recesión prolongada para contener los precios, fracasó. Los dólares de Scott Bessent pueden haber sido eficaces para calmar a los mercados financieros, pero de ninguna manera resuelven los problemas de la vida cotidiana de la mayoría de los argentinos”, analizó el gobernador y apuntó que el salvataje del Tesoro de los Estados Unidos fue necesario “luego de que su propio plan económico pusiera a la economía y a la sociedad argentina al borde del abismo”, dice el mandatario bonaerense, entre otros términos.

En adjunto, el texto completo.

