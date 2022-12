Carta de la mamá de David Montero, fallecido en el accidente de Bellocq

2 diciembre, 2022

La mamá de David Montero, fallecido en el accidente ocurrido el sábado en cercanías de San Francisco de Bellocq, hizo llegar una carta de lectores que dice textualmente:

“El tema salud en Bellocq siempre me preocupó y mucho, quienes me conocen lo saben.

No pasa nada, no pasa nada hasta que las cosas suceden.

Me avisa mi hijo bombero diciendo “mamá David tuvo accidente andá ya para Tres Arroyos, está muy mal”, como pude y lo más rápido posible salí a la ruta.

En la intersección de RP 72 y RP 73 (en la rotonda) me encuentro la ambulancia detenida a un costado estaban trabajando con mi hijo Lucrecia la enfermera y José el ambulanciero, porque como un día o un finde más de muchos la Dra. Sorá no estaba en la localidad, la cual es enviada por el Centro Municipal de Salud a cubrir la guardia a Claromecó, dejando nuestra localidad sin cobertura médica. (Aunque te van a discutir a pie juntos que si estaba cubierto, porque tienen argumentos para todo)

Hasta que en un momento llegó la ambulancia de Orense con el médico y la enfermera, lo cambian de ambulancia y sigue el traslado a Tres Arroyos (en tipos de siniestro como este es crucial el tiempo que se pierde)

La vida de mi hijo nadie me la devuelve. Además faltaba trasladar a Gastón (el otro chico accidentado) que aún estaba en el lugar del siniestro aguardando la llegada de la ambulancia.

Y luego dicen Bellocq queda cubierto, tranqui, cada vez que hemos hecho un reclamo ante quien corresponde.

Cuando la Dra. se ausenta de la localidad, por ejemplo: vacaciones (no la juzgo porque todos tenemos derechos a vacacionar, etc.) si la Dra. falta una semana. ¿Saben cuántos días la cubren? 1 o 2 y en el mejor de los casos 3 días, pero no crean que todo el día ,eh!!! Sólo dos horas por día.

Gracias a Dios contamos con dos enfermeras que tienen unos ovarios de oro, que hacen su trabajo de la mejor manera y más y los choferes de las ambulancias.

Como les dije anteriormente nadie nos va a devolver a David, pero esto no tiene que quedar así, si con reuniones, cartas, reclamos no encontramos respuestas. GENTE HAGAMOS RUIDO DE OTRA MANERA.

Nos tienen que dar una ambulancia como se debe y asistencia médica adecuada, ¿Qué pasa?

¿No nos la merecemos en Bellocq? ¿Y porque en otras localidades si?

Cuando un médico se va a ausentar de la localidad no lo hacen hasta que no tiene reemplazo y acá en Bellocq ¿se puede ir?

Sólo quiero lo mejor para mi pueblo. Luchemos para tener lo que no merecemos”.

Volver