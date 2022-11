Carta de Lectores

22 noviembre, 2022

Leonardo Silva hizo llegar una nota a nuestra redacción, SIC “Hola, quisiera evidenciar la mala atención sufrida en el Hospital Pirovano de Tres Arroyos, en el cual me atiendo desde corta edad sin problemas, el dia 22 de noviembre dia Martes teniendo turno para el Oftalmólogo 7:30 am, el mismo no se presentó porque jugaba la selección nacional ! cabe destacar q se debe esperar entre 30 a 60 días para un turno en cierta especialidades

Al llegar puntualmente el Martes 22 de noviembre a las 7:30 nos notificaron que el Oftalmólogo No atendería hasta q no terminara dicho encuentro, exclusivamente por ese motivo, luego a su llegada casi 9:30hs procedió a la inmediata atención de los impacientes q aguardaron casi 2:30 hs q los atendiera x un motivo banal, la atención brindada x el medico en cuestión fue pésima, una revisación inexistente, con las implicancias altamente negativas q pueden suceder con la visión si no es controlada debidamente como la más terrible: el glaucoma, el Dr se limitó a anotar los datos del paciente en planilla y recomendar sacar turno para más adelante, no se llegó al minuto de atención, en mi caso

Como si fuera poco, se sucedió un malestar entre los q esperaban afuera del consultorio a ser atendidos, pq no se respetaba orden alguno de atención lo q originó disputas verbales fácilmente solucionable imponiendo un orden de llamadas ( x apellido o turno ) como sucede en los demás consultorios del Hospital, decidí no participar o contestar pq se trataba de gente mayor notablemente alterada. Debo aclarar q cuento con obra social y al concurrir a consulta médica en el Hospital, se suman a esta el cobro de la atención. En mi caso cada vez q tengo oportunidad destacó el buen desempeño del Hospital de Tres Arroyos

Cuál es mi solicitud? Ser escuchado x las autoridades correspondientes y q lo expuesto no suceda más, q podamos mejorar la atención, creo q con el dialogo se tendría un principio de solución.

Saludos y gracias x leerme

Atte Leonardo Silva

Tel 2983409721”



