Carta de lectores: Agua, o la desinformación

Levantarse y descubrir que el agua que abunda es la de la lluvia, pero que no hay ni una gota que salga de las canillas, nos desconcierta.

Los teléfonos supuestamente oficiales, mudos. Por suerte, la radio AM, al comenzar su programa mañanero, entrevista al responsable de obras públicas municipal. Es así como nos enteramos de que ayer, sí, ayer, a las 13.30, hubo un corte de luz, programado, por lo que, a posteriori, debieron poner en marcha los motores de los pozos de agua que, pese a ser de encendido automático, no siempre arrancan bien.

Hasta ahí, uno entiende. Pero, hete aquí que seis de esos motores posteriormente volvieron a detenerse y nadie, N A D I E, se dio cuenta hasta que hoy a la mañana realizaron un nuevo recorrido…

Varias inquietudes:

1) ¿Por qué ayer a mediodía no se avisó a la población que podría haber un problema para que nos abstuviéramos de consumir agua que no fuera la imprescindible?

2) ¿Por qué no se realizó un control posterior, ya que habían tenido la experiencia previa de que fallaran los encendidos automáticos de los motores?

3) ¿Por qué no hay un teléfono que responda a nuestras inquietudes?

Afortunadamente existen los medios locales, en este caso LU24, porque, de lo contrario, estaríamos en la más absoluta ignorancia.

En medio de una pandemia que nos acecha y preocupa, lo menos que nos merecemos es que nuestras autoridades locales nos respeten, e informarnos adecuadamente es parte de ese respeto básico al que deberían sentirse obligados. Ni hablar de que sigo sin entender cómo es posible que recién hoy a la mañana se haya “desayunado” de que había un problema en seis importantes pozos.

Así no, así nos sentimos muy maltratados.

Alicia Hurtado

DNI 5639082

