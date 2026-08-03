Carta de Lectores: Necesitamos reordenar paulatinamente algunos perfiles de ciudad

3 agosto, 2026 0

Sr. Director de LU 24

Haced 45 años que vivo en Tres Arroyos. Llegué ya adulto, así que conozco la ciudad de punta a punta con todos sus más y sus menos.

Armé aquí mi familia, tengo hijos y nietos. Estos últimos, dos, muy chiquito.

A medida que vamos tomando contacto con esta querida ciudad, vamos encontrando sus lados ocultos. Algunos bellísimos, otros no tanto y también están los fuleros que desde la tribuna del vecino común cuesta ponerlos en orden.

Mis hijos se criaron en el Parque Cabañas los domingos, hace 30 años atrás, era todo paz, familia y armonía. El tiempo hizo que lo perdiéramos. O mejor expresado, le dimos lugar a un perfil de la sociedad que nos ganó. Afuera del Parque Cabañas, todos. Justos y pecadores.

Después vinieron otras cuestiones. El modernismo nos trajo el camino de cintura, pero con él llegaron las picadas, las motos, los excesos y los ruidos molestos.

Como eso muchas cosas, que parecen chiquitas o livianas, pero la suma nos perjudica a todos, y parece que no existe el suficiente coraje para llevar adelante una medida que vaya por encima del capricho o el desgano de tal o cual funcionario, con facultades para tomar medidas.

Nos inundaron de lomos de burro y los choque siguen. Hubo un plan de semaforización, pero hace más de 10 años que no crece. Hay cámaras de seguridad, pero parece que sirven poco para controlar el delito, pero facturan.

Soy consciente que hay que generar recursos, que se necesita del aporte de todos para poder estar mejor. Que hay que financiar el municipio.

Pero también se necesita que esa recaudación vuelva al pueblo, con controles, inspectores, semáforos y con un poco más que la necesidad de recaudar.

Y la penúltima: Por qué hemos dejado invadir las veredas con autos en venta. Antes era solo la avenida Ameghino, porque hay un asentamiento grande de gitanos, que venden y compran autos. Pero la calle y la vereda es de todos y no deben estar interrumpidas por la mercancía con la que ellos se ganan dignamente la vida.

Hay otras calles de la ciudad que están plagadas de autos en venta ocupando espacios públicos. Los sectores parquizados entre las colectoras y las rutas tanto la 3 como la 228. La prolongación de Constituyentes, después del frigorífico, donde hacen reparaciones metalúrgicas en la calle y hay autos y acoplados abandonados junto a las veredas.

Nadie va a morir por eso, pero podríamos tener una ciudad más linda y ordenada.

Y la última va para los Concejales. Ellos no tienen poder ejecutivo, pero pueden legislar para que se termine con todo lo que está mal, que las veredas estén libres y transitables y por qué no llevar medidas adelante para rehabilitar el Parque Cabañas y demostrar que los buenos y ordenados somos muchos más que los otros. Gracias a las autoridades que lean este petitorio y que de una vez por todas, pongamos las cosas en su lugar y los que nos veamos beneficiados, después, las cuidemos.

Rafael Vivas / [email protected]

Tres Arroyos 2026

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