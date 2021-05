Carta de Lectores: “No se puede vivir del amor”

22 mayo, 2021 Leido: 81

“No se puede vivir del amor”…Y otra vez volvimos a fase 1.

Y yo me pregunto, ¿sabe el presidente, el gobernador o el intendente la esencialidad que cada trabajo representa para una familia? ¿Cómo creen ellos que esa familia que debe quedarse en su casa va a sobrevivir el resto del mes? ¿Cómo pagamos los alquileres, el Monotributo, la luz, el gas, los empleados y los impuestos municipales quienes tenemos que cerrar nuestras puertas? ¿Cómo pretenden ellos desde la comodidad de su despacho o su casa pedirme a mí, como ciudadano que trabaja por su cuenta y su esfuerzo que pague todos los impuestos, que no me atrase y que siga en pie?



¿Con qué cara me miran mientras mi persiana baja me genera deudas y dificultades? Muchos tuvieron la suerte de no cerrar y poder trabajar en horarios reducidos, ¿en qué cambia eso cuando en un bar de la cuidad a las 18 hs vemos no menos de 10 o 12 mesas afuera en un ambiente calefaccionado y semicerrado a un promedio de 3 comensales por mesa?, Que al igual que la cama del hospital trabajan a silla caliente porque sale uno y se sienta el otro…. ¿y la desinfección?, ¿El Covid?, ¿La distancia?, ¿El barbijo?…

¿Cómo pueden mirar al personal de salud a la cara? De diciembre a marzo…No hubo casi casos…Pero el tiempo libre lo usamos para??? Una nueva rotonda…

Se desarmó la 2da sala covid del hospital y no se habilitó Policoop para trabajar…en el verano vacacionamos lindo, no??? Tanto que se “olvidaron” de esperar la 2da ola…Y si…a quien le conviene tener un segundo sanatorio entre tanto habitante…

Los chicos engarrotados de frío en las escuelas pero andá a la Muni… todo calefaccionado, mucho cafecito y dale que va…Y los peques…distanciados y helados. ¿Nadie pensó en cómo hacer para que la presencialidad se mantenga? ¿Qué mente coherente creyó que con 10 o 8 grados, 2 camperas y 1 par de guantes los nenes iban a poder estudiar sin enfermarse? ¿Nadie pensó que tal vez lo mejor era pasar de septiembre a mayo las clases y por lo menos no se agarraran gripe, neumonía y tos por estar desabrigados?

¿Cómo piensan que se paga el Internet a nuestros hogares para mantener la presencialidad? ¿Cómo pretenden ellos que las familias que se esfuerzan al máximo ya den un poco más cuando no vemos esfuerzo alguno de su parte?

¿Con qué cara me hablas de distanciamiento, barbijo y lara lara cuando Tinelli tiene tanta gente en un sólo lugar, cuando velan miles a Maradona, cuando un piquetero se junta con mil más, cuando se juntan ustedes y se sacan fotos así no más?

No pidan cosas que no hacen, esfuerzos que no sienten, basta de ese juego del esfuerzo es del otro, del trabajador…Y ustedes para cuándo?? Y quienes no cobran planes, ni subsidios, ni tarjeta alimentar… Cómo hacen?? Quién los ayuda??

No tienen ni idea del sacrificio que hace la gente, no tienen ni idea del esfuerzo de los más chicos, no saben cómo sacarnos de esta y ahora nos hunden más y más.

Necesitamos medidas acordes a la situación…si las clases no pueden continuar cambien las fechas para que se realicen en los meses cálidos, ya que en el verano anterior “casi” no tuvimos contagios.

Monotributistas que cierra tiene que dejar de pagar impuestos por que no tiene entradas (Luz, gas, municipales, etc.).

Sean coherentes no pueden pedir todo cerrado y decirme que un Tinelli es esencial.

Sean ejemplo de esfuerzo, si es necesario haciendo su trabajo de forma voluntaria…

Sean ejemplo de esfuerzo en sus reuniones.

Todo trabajo es esencial si es lo que mantiene y da de comer a una familia. ¿Puedo vivir sin festejar mi cumpleaños, comprarme ropa o teñirme el pelo? Sii claro, pero esa gente también tiene que vivir y sin ingresos ¿Cómo hacemos? Por que como dice la canción “no se puede vivir del amor”.

Lucia Cirone

Volver