Caruso y la distinción del Círculo de Periodistas: “es un lindo reconocimiento”

2 noviembre, 2023

Juan Carlos Caruso será distinguido por el Círculo de Periodistas de la Provincia de Buenos Aires, en un evento a cumplirse en La Plata el domingo venidero.

En contacto con LU 24, expresó: “recibí un mail del Círculo de Periodistas con esta distinción y me cayó bastante de sorpresa porque no sé cómo hicieron para saber de mi trabajo acá”.

“Creo que esta distinción se la otorgaron a Andrés Mazzitelli hace unos dos años, porque él me contactó; yo no conocía este premio por lo que es una gran distinción de la Provincia”, afirmó.

“Este próximo domingo será la entrega, pero no voy a poder viajar, porque tengo otro compromiso que no puedo dejar, igualmente es lindo el reconocimiento, todos los premios son una caricia al alma, porque todos los que trabajamos por amor al arte y hacemos un poquito para mantener esa disciplina y sostenerla en el tiempo; yo digo siempre que el teatro es sanador, y llenar el Teatro Municipal el fin de semana fue una gran alegría”, sostuvo.

