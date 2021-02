CAS Fortín Machado: el 2020 fue “un año difícil para los Clubes de Servicio” aseguró Gancedo

6 febrero, 2021

Sandra Gancedo, presidenta del CAS Fortín Machado, dialogó con LU24 para comentar cómo afectó la pandemia al tradicional Club de Servicio tresarroyense, y cuáles son los planes para afrontar el 2021.

En primer lugar, la dirigente del CAS, calificó el año como “difícil para los clubes de servicio”, ya que las actividades se vieron muy reducidas, porque se basan principalmente en el contacto con la gente e indicó “nosotros estamos acostumbrados a trabajar en grupo, somos muchos en la comisión, y en este año era lo que teníamos que evitar”.



“El 2020 fue poco trabajado, hicimos pocas actividades grupales, solamente para cubrir las necesidades de las donaciones que nos habían pedido” manifestó Sandra Gancedo, y agregó “estábamos habituados a hacer dos reuniones de Comisión Directiva por mes, nos juntábamos a cenar en la Reunión Social, la feria de ropa de la Comisión de Damas, nada se pudo hacer”.

Más allá de las actividades organizativas, y altruistas que realiza el Fortín Machado permanentemente, durante el año hay actividades que son tradicionales para la ciudad, y durante el 2020, y seguramente por parte del 2021 estuvieron y estarán suspendidas, como la Fiesta de la Cerveza, la venta de Locro en la Plaza San Martín, o la participación en la Fiesta del Trigo, y Gancedo expresó que “da mucha lastima” que por la pandemia no se hayan podido concretar.

“Después de un año transcurrido, aprendemos a convivir con esto y aprendemos cuales son los cuidados que tenemos que tener, creo que va a servir, tantas actividades grupales no vamos a poder tener, pero por lo menos poder juntarnos en grupitos, ir trabajarnos y vernos, y necesitamos el contacto con el otro, porque más que un club de servicio somos un grupo de amigos” sostuvo la presidenta del CAS Fortín Machado.

Con respecto a la creación y edificación de Escuelas de Frontera, comentó que “se ha llegado a firmar el convenio con provincia y Nación, para la creación de la escuela de frontera en Salta” pero sostuvo que “fue todo más lento” pero el proyecto sigue su camino, “es muy difícil comprar materiales, conseguir materiales, como llevarlos, se sigue en esa operatoria de la construcción de la escuela en Salta” indicó.

De todas formas, la actividad del club no cesó durante el 2020 ni tampoco se verá pausada durante el 2020, aunque sí disminuida por los cuidados pertinentes, Gancedo aseguró que “no tuvimos reuniones presenciales, pero hubo muchas reuniones por zoom”.

