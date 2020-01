Casas, cloacas, agua y Escuela 5 en las gestiones de Sánchez ante la Provincia

24 enero, 2020 Leido: 12

Fructífera jornada tuvo el Intendente Carlos Sánchez este viernes en La Plata, quien acompañado por el Jefe de Gabinete, Hugo Fernández, estuvieron en el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos y en la Dirección General de Cultura y Educación. Estas reuniones fueron gestionadas oportunamente por Carlos “Cuto” Moreno, quien a pedido de Sánchez, oficializó los encuentros.

En diálogo con LU 24, el Intendente calificó estas gestiones como muy positivas: “Vamos abriendo puertas para poder empezar a mover otra vez las necesidades que tenemos en nuestro distrito”, expresó.



Viviendas sociales

En primer lugar, contó, estuvieron reunidos en el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires con su titular, Agustín Simone quien estuvo secundado por el Ing. Ernesto Selzer, Subsecretario de Obras Públicas y el Lic. Alejo Supply a cargo de la Subsecretaría de Transporte.

El tema abordado fue la comunicación acerca de las políticas que el Ministerio pretender implementar en el tema de la construcción de viviendas sociales. Sobre esto, el Jefe Comunal expuso la necesidad de terminar con las 20 casas pendientes, como así también, hizo referencia de la deuda atrasada que la Provincia mantiene con el Municipio. De acuerdo a lo expresado por el propio Ministro, en el mes de febrero se comenzarían a liberar algunos pagos.

Cloacas en Orense y agua corriente en Tres Arroyos

Otros temas importantes para Tres Arroyos que se trataron en la reunión fueron las obras pendientes de culminación de las cloacas en Orense, para lo cual las autoridades provinciales se comprometieron a contactarse con la empresa encargada de dicha obra. El proyecto de ampliación del servicio de agua corriente para llegar a todo Tres Arroyos será presentado en pocos días a pedido también de Simone.

“También hablamos de un montón de proyectos que tenemos nosotros como agua corriente para la ciudad de Tres Arroyos, todos saben de los problemas que venimos teniendo en los últimos años, es un proyecto que lo venimos presentando hace varios años y el ministro me ofreció que lo vuelva a presentaren los próximos días para poder ponerlo en el presupuesto 2020 dado que todavía no ha sido aprobado y es algo que nos da una enorme alegría”, dijo.

Mantenimiento de banquinas en rutas

Sobre temas relacionados con el área de Vialidad, Sánchez expuso la problemática de la falta de mantenimiento de las zonas con pasto lindantes a las rutas. En torno a las obras que no llegaron a iniciarse a pesar del compromiso oportunamente asumido por la Provincia, es la repavimentación de la Ruta 73 entre San Francisco de Bellocq y Claromecó. El equipo técnico de Infraestructura manifestó el deseo de emprender la obra cuanto antes.

Escuelas a la obra

Ya en la Dirección General de Cultura y Educación, los funcionarios locales mantuvieron un encuentro en la Dirección Legal y Técnica y más tarde fueron recibidos por el Director de Infraestructura Escolar, Gustavo Cheldan, quien solicitó la nómina de establecimientos educacionales que en la actualidad posean riesgo de inicio de clases en virtud del estado edilicio. Sánchez puso en manifiesto lo ocurrido en la Escuela N° 5 como así también otras escuelas que merecen ser puesta en valor.

Sobre el tema educación, comunicaron que la cartera llevará adelante el programa “Escuelas a la obra” en articulación con los consejos escolares y los municipios, la comunidad educativa, los ministerios nacionales de Educación y Desarrollo Social y otras carteras provinciales, que será anunciado el próximo día lunes en la localidad de Merlo, con la presencia del Gobernador Axel Kicillof. En ese marco es que el Intendente Sánchez, invitado al encuentro, elevará los informes solicitados.

El jefe comunal aseguró que “está el compromiso del director de infraestructura provincial sobre la Escuela 5 y otras obras que son necesarias, ya que se comprometió a conseguir los fondos dentro de un convenio que vamos a firmar el día lunes a las 10 de la mañana en la localidad de Merlo donde va a estar el gobernador”, sostuvo.

Volver