Casas de estudio presentaron su oferta académica en San Cayetano

25 agosto, 2025 0

Con el propósito de brindar a los jóvenes alternativas educativas para su futuro, la Dirección de Educación de San Cayetano coordinó, el viernes último, una muestra educativa de ofertas académicas.

Distribuidos en la sala de conferencia del Espacio Cultural, diferentes casas de estudio presentaron ante alumnos de 5º y 6º de las escuelas secundarias locales, cada una de las carreras que ofrecen.

En el encuentro también se involucraron las “bibliotecas humanas”: adultos con diferentes perfiles en cuanto a sus ocupaciones y profesiones respondieron inquietudes que proponían los adolescentes acerca de sus trabajos

Formaron parte de la muestra educativa la UTN Mar del Plata, Universidad Nacional de Mar del Plata, Universidad Siglo XXI, UCASAL, UCES, UTN regional Necochea, UNICEN, Escuela de Policía, Instituto Superior Nº 31, Instituto S.F.D. y Técnica Nº 65; Escuela de Guardavidas y Centro de Formación Profesional Nº 401 (los tres últimos de esa ciudad).

