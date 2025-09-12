Cascallares: CELTA continúa con sus reuniones distritales de delegados

Las autoridades de CELTA avanzan con el cronograma de reuniones distritales junto a sus delegados. Tras concretar encuentros en todos los distritos de la ciudad de Tres Arroyos, días anteriores fue el turno de la localidad de Micaela Cascallares.

Como en cada convocatoria, la reunión contó con amplia asistencia, participación y un enriquecedor intercambio de ideas, lo que refuerza el espíritu de trabajo cooperativo que caracteriza a la institución.

Ese mismo día, las autoridades de CELTA también participaron de la reinauguración de la iluminación del predio del ferrocarril de Cascallares. La obra consistió en la colocación de 20 reflectores LED, un trabajo realizado en comunidad con el aporte conjunto de la Municipalidad de Tres Arroyos, la Cooperativa de Cascallares, un vecino particular y CELTA.

