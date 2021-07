Cascallares: el lunes habrá vacunación libre para mayores de 30 años

17 julio, 2021

El próximo lunes 19 y miércoles 21 de julio, el plan de vacunación contra el coronavirus, impulsado por el gobierno de la provincia de Buenos Aires, en un trabajo en conjunto con las autoridades de salud municipales, se acercará a las localidades de Cascallares y San Francisco de Bellocq, para aquellos grupos autorizados.



Ya que el lunes será el turno de Cascallares, Oscar González, el delegado de la localidad, comentó a LU24 cómo se diagramó el operativo, que permitirá a muchos vecinos aplicarse la vacuna contra el COVID 19, sólo con la primera dosis, pero con un amplio rango etario.

“Lo venimos organizando hace 10 días con el Dr. Gabriel Guerra, siempre con mucha predisposición para que en todas las localidades llegue la vacunación” indicó González con optimismo, y advirtió que “es algo que se debe tener en cuenta porque los costos para llegar al vacunatorio de Tres Arroyos le significa una erogación económica muy grande, porque ir y venir en remis es muy costoso”. Tal como lo aseguró el delegado, hay mucha expectativa por parte de la población y sostuvo que “es una medida muy acertada de las autoridades de salud”

Las personas habilitadas para acceder libremente a la vacuna son: mayores de 30 y mayores de 18 años con comorbilidades, personas gestantes y personal estratégico (seguridad, salud, docentes y auxiliares de la educación).

En lo que respecta al lugar donde se apostará el vacunatorio, explicó que si bien surgieron ciertas complicaciones, se definió que la Escuela N° 6 será la infraestructura que reciba a las autoridades sanitarias y a los vecinos que deseen vacunarse. En ese sentido detalló “estuvimos un poco complicados, se podría haber hecho en el Centro Cultural, pero no coincide que haya puerta de entrada y de salida en otro lado”, por otra parte “habíamos hablado con la gente del club, con muy buena predisposición de su parte, pero surgió el inconveniente de que como están reparando y haciendo mejoras en el sector de cantinas, no hay internet”, por último se definió “con la directora de la escuela 6, de muy buena manera dijo que sí, porque además el lunes no va a haber clases, hay un salón muy grande, en el que se pueden respetar las medidas dadas por los protocolos para llevar adelante la vacunación”.

El vacunatorio que estará en la Escuela N° 6 abrirá sus puertas a partir de las 14:30 horas y hasta las 17:30.

González expresó para finalizar, que “esperemos que para agosto se pueda llegar a vacunar aunque sea con la primer dosis a toda la población” y comentó además que en cuanto a la situación del COVID en Cascallares “venimos bien, hubo un último caso la semana pasada que ya tiene el alta”.

