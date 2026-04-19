Cascallares: Gran apertura del Espacio Crear en la localidad

19 abril, 2026 0

Se vivió este sábado, en Cascallares, la apertura del Espacio Crear, en una jornada sumamente gratificante que contó con un gran acompañamiento de emprendedores, feriantes y vecinos.

El nuevo espacio funcionará en el Centro Cívico de la localidad, consolidándose como un punto de encuentro para la comunidad.

Durante el evento, se disfrutaron espectáculos para toda la familia, en un clima de alegría, encuentro y participación comunitaria, generando un sitio lleno de emoción y cercanía.

El Espacio Crear depende de la dirección de Acción Social, a cargo de Damián Almeira, quien destacó la importancia de seguir llegando a cada localidad con propuestas que fortalezcan el aprendizaje y la integración.

El intendente Pablo Garate acompañó la jornada, junto con el delegado, y expresó en su alocución: “Buscamos acompañar y generar oportunidades a través de la formación en oficios”.

Con esta apertura, el Espacio Crear continúa expandiéndose y fortaleciendo su propuesta en el distrito, acercando herramientas y oportunidades a más vecinos.

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