Cascallares: Nelson Cabello hace conocer su propuesta como candidato a delegado

19 febrero, 2024

Sabemos que el próximo mes se realizará una elección popular de delegados para las localidades, en tal sentido, En Micaela Cascallares habrá varios candidatos, entre ellos Nelson Cabello, quién eligió una propuesta escrita para poner a consideración de los vecinos de esa comunidad.

“Soy Nelson Cabello, tengo 51 años de edad, soy Policía retirado hace aproximadamente dos años. En el transcurso de los años soy parte de Cascallares, al que amo tanto, y quiero este año proponerme y proponerles hacer cosas por la localidad.

Sé que es un arduo trabajo del cual necesito su acompañamiento para poder lograrlo, teniendo en claro ser honesto, consciente de lo que les propongo, con claridad, y con cosas que están al alcance para poder lograrlo, y hacer así de Cascallares un lugar más ameno para todos.

Sabrán que mis ideales y aficiones son el deporte, pero en el transcurso de este tiempo me he encontrado con diferentes inquietudes tanto mías, como de los vecinos que he tenido la posibilidad de escuchar, he tomado un poco de cada una para realizar un proyecto en el que todos seamos participe, y trabajar en conjunto.

Mi prioridad será la salud, la educación, la seguridad, el agua y gas, y aquí dejo mi proyecto para que todos lo analicen.

Delegación: En este espacio quisiera lograr que el personal de la misma, pueda contar con las herramientas necesarias que hacen al buen funcionamiento de Cascallares, como lo es un camión regador, tractor, etc., gran parte de esta comunidad contamos con calles de tierra, por ende necesitamos que pase el camión en ciertos momentos del día.

A su vez, trabajar en paralelo para tener nuestra autobomba, y que cuenten con un espacio fijo, donde por cualquier eventualidad tengamos disponible Bomberos, y más en instancias de verano.

Seguridad: Quien me conoce, sabrá que gran parte de mi vida estuvo dedicada a ser Policía, como partícipe de la misma, y como ciudadano, quiero como primera instancia trabajar para que contemos con un sistema de seguridad activo, es decir, que nuestro destacamento funcione las 24 horas, para poder brindar mayor seguridad.

Donde, por ejemplo, si necesitáramos realizar una denuncia, lo podamos lograr desde acá, sin tener que realizar un viaje a nuestra ciudad cabecera, Tres Arroyos.

Por otra parte, generar una fuente de trabajo, contando con seguridad en la playa de camiones, no solo para las personas que dejan sus capitales, si no para generar oportunidad laboral.

Trabajaré también para una buena iluminaria, y cámaras de seguridad, que aunque llevara tiempo de gestión, pero es algo de lo que no estamos lejos de poder conseguir.

Agua y gas: Seguir trabajando para que contemos con la red de agua, algo esencial en la vida del ser humano, pero es un servicio que ha sido ignorado por largo tiempo.

En temporada de verano, más de la mitad de los habitantes nos quedamos sin agua, debido a la poca presión de los tanques, por la demanda que tenemos.

También exigir pronta instalación de zepelín de gas, donde muchas familias aun se encuentran en la espera del mismo, para sus domicilios, y como lo mencioné anteriormente, es algo esencial para darle calidad de vida a los cascallarenses.

Salud: Otro dato no menor e importante para nuestra comunidad es el funcionamiento adecuado de nuestra ambulancia, si bien contar con una ambulancia nueva es algo que quiero gestionar, en principio sería poner en condiciones la que tenemos, y que este bien equipada.

Además, que los choferes de la misma cuenten con los cursos correspondientes, ya sea para una seguridad de quien es trasladado, como para quien la conduce, y fundamental que esté activa por cualquier eventualidad.

Este tema es muy abarcativo a nivel en general, pero me gustaría que exista una guardia activa con doctores, no será fácil pero lo voy intentar.

Aprovecho este espacio de salud para decirles que quiero trabajar para que en nuestro pueblo contemos con un botiquín (ya que hacer una farmacia) es algo de lo que no podemos aun, debido al rango y cantidad de personas.

Generar un espacio donde la gente de tercera edad, que tiene que ir a buscar los remedios o hacer recetas, lo pueda hacer desde acá y no precise viajar.

Otro espacio que me gustaría poder crear, son lugares donde exista contención, algo de lo que hay mucha demanda, como lo es un psicólogo/a.

Educación: De lo que estoy seguro, es que quisiera que en cada institución podamos brindar talleres como RCP, campañas de prevención, donación de medula, entre otras cosas.

Incluso traer cursos, como lo sería manipulación de alimentos, panadería, conservas, etc., que sería otra forma de generar fuente de trabajo para los jóvenes, adultos, etc, fomentando formar nuevos emprendedores.

Deporte: Entre tantas de las propuestas que quiero traerles, como bien lo contaba al principio, es el área de deportes, pero un área que abarque todas las edades.

Uno de los tantos sueños que tengo, y algo que me encantaría realizar – y sé que lo voy hacer-, es la senda peatonal sobre la entrada de nuestro pueblo, debido a que gran parte de la población, nos dedicamos a realizar actividad deportiva en esa zona, como lo es el running.

Asimismo quiero que funcionen deportes para las niñas y adolescentes, como lo es hockey sobre césped y patín artístico, ya que no todos cuentan con la posibilidad de poder viajar a Tres Arroyos a practicar éstos y otros deportes.

Soy participe y fomento el área de atletismo, que me gusta y me encuentro en eso, para que exista el espacio, con el fin de una o dos veces al año poder crear algún torneo y en el que, la persona que participe, se pueda llevar algún reconocimiento, llámese a diploma o trofeo por ser parte del mismo.

Espacios verdes: En la plaza trabajaré para que existan entradas adecuadas al espacio, que contemos con juegos desde temprana edad, y un funcionamiento estable del mismo, que se instalen espacios para personas con discapacidad, y también para el disfrute de toda la familia (colocando mesas, sillas, etc.).

En el playón, contemos con señalización de los equipos que tenemos disponibles para realizar actividades, ese tipo de señalización o embellecimiento se realizara en los talleres de arte, para que nosotros como habitantes, nos podamos ocupar de realizarlo y cuidarlo.

En la entrada de Cascallares, un lugar emblemático para nosotros, contar con bancos (realizados en pallets), para que tengamos donde ubicarnos cada vez que nos instalamos ahí, ya sea a tomar mates o disfrutar de una tarde en familia y amigos, y para que cuando alguien venga a conocernos, puedan ver un pueblo, con color, alegría y unido.

Cultura: En este espacio me gustaría poder trabajar con el taller de arte tanto como para niños, adolescentes y adultos.

Pero que sea un espacio donde se dediquen a realizar elementos para la localidad, como por ejemplo fabricación de basurines, bancos, embellecimiento a través de la pintura de espacios públicos y diferentes puntos de nuestra comunidad.

También es importante el tema de los artesanos, me ocuparé que se dicten talleres de las distintas ramas de esta especialidad.

Además, me interiorizo en la factibilidad de traer proyectos y actividades, o programas vigentes, en lo referido a talleres de lectura, música, teatro, cine, fotografía, etc., que no son imposibles, sino que hay que trabajar para que existan acá.

Quisiera que vuelva alguna actividad de baile, como lo fue en su momento el folklore, algo que nos identifica a nosotros, para que vuelvan las peñas, para así poder crear nuestra impronta.

Instituciones: Me gustaría que el Centro de jubilados pueda tener su cancha de bochas, o que mes a mes puedan realizar algún evento donde puedan venir grupos de tercera edad a compartir con ellos, incluso que ellos puedan realizar algún viaje recreativo.

Otra de las cosas que tengo en mente es poder poner en condiciones la cancha de pádel del club y que se pueda hacer uso de la misma.

En las diferentes entidades educativas (jardín, primaria, secundaria) también ayudar en el manejo de lo que necesiten durante el año.

OTROS:

Biblioteca: Con esta institución me gustaría poder trabajar para crear espacios literarios, en familia y que todos podamos disfrutar desde otra manera, la apreciación y acercamiento con la misma, fomentando la lectura.

Festejos: En el caso del grupo vigente como “organización de festejos” grupo creado para diferentes épocas festivas, poder trabajar en conjunto para llevar a cabo los eventos durante el año, y a su vez integrar todas las instituciones para juntos, volver hacer la fiesta del pueblo.

Futuro: Estoy seguro poder lograr la instalación de un cajero automático, como bien lo menciono es algo a futuro de que me encontrare trabajando para lograrlo en algún momento, teniendo en cuenta que es algo de lo que muchos necesitamos.

Si bien tengo varias ideas y proyectos que me gustaría llevar a cabo, no quisiera prometer algo que no se bien cuando lo lograré, pero sí que son varios puntos que hay que tener en cuenta.

Esta propuesta es de poder ir logrando pequeñas cosas, que llevarán a lograr grandes cosas, como un trabajo de hormiga, pero con el acompañamiento de los que quieren un cambio y el bien de todos, siempre unidos para diferentes logros.

Me gustaría poder decirles también que quisiera que todos puedan contar con una vivienda propia, pero es algo que no puedo prometer que sucederá, pero no dejaré de hacer lo posible para que por lo menos, se cuente con un terreno propio, es algo de lo que me tengo que nutrir para que los habitantes de Cascallares puedan acceder”.

