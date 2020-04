Caso Claromecó: expediente penal abierto en el Juzgado Federal de Necochea

Un expediente caratulado “averiguación de ilícito” se instruye en el Juzgado Federal de Necochea y responde a los acontecimientos registrados el lunes último en Claromecó cuando un ciudadano fue literalmente “expulsado” de la localidad porque provenía del exterior y ante la Dirección de Migraciones declaró un domicilio de la villa donde cumplir el aislamiento social obligatorio.

Los primeros escritos para el sumario se hicieron en la Comisaría Segunda de Claromecó, bajo la responsabilidad del Comisario Leonardo Rios.

En el mismo se relatan todos los acontecimientos suscitados que tuvo como núcleo la persona de un joven oriundo de nuestro distrito quien fue retenido por el control existente en la Ruta 3 y camino de cintura, donde se vigila el acceso norte a Tres Arroyos.

Ahí observan la documentación de Migraciones que detalla que el aislamiento lo hará en Claromecó, indicándole que a la localidad no iba a poder ingresar, porque estaba decidido que el control montado en el acceso, le impediría el paso.

Luego de varias horas de espera en el lugar, se logra que un patrullero ocupado por el mismísimo Jefe de la Policía Comunal, lo escoltara hasta Claromecó, donde se produce el primer incidente en el acceso, cuando le impiden el paso. Las autoridades policiales explicaron los derechos del ciudadano y finalmente lo acompañan los efectivos al domicilio declarado, donde en pocos minutos concurrieron decenas de personas a manifestar su repudio por el hecho que el hombre, venido de Brasil, pase la cuarentena en ese lugar.

Los hechos se conocen en detalle y tomaron trascendencia nacional a través de las páginas web de medios locales y luego fue tema de debate en los nacionales, especialmente en canales de noticias

Finalmente el pasajero es acompañado hasta un establecimiento de campo donde pasó la primera noche y luego se refugió en un lugar no dicho públicamente para preservar su integridad, a la luz de insultos y amenazas proferidas por los vecinos de Claromecó que se agolparon frente a su casa, hasta que decide, por las presiones recibidas, abandonar la vivienda.

El expediente en estudio, que llegó en la noche del miércoles al Juzgado Federal de Necochea tiene varias fojas escritas por quienes intervinieron localmente bajo la supervisión del Comisario Rios, jefe de la dependencia de Claromecó.

Se relatan los acontecimientos y la presunción de delitos se divide en dos segmentos al menos. Por un lado el impedimento de entrar a la localidad y por otra parte la infracción al artículo 205 del Código penal que dice ;

“Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia”. Y eso es lo que aparentemente sucedió. Hablan que un centenar de personas que deberían haber estado en sus casas, fueron al domicilio fijado por el ciudadano en cuestión a manifestar a viva voz “que se vaya”, hasta que lo lograron.

La Policía del medio, en el primer avance del escrito, envió identidades de personas, con nombre, apellido, número de documento y domicilio, que fueron vistos manifestando frente a la casa en cuestión. A ellos les cabría directamente el procesamiento en el marco del aludido artículo 205 del Código Penal.

El expediente no es demasiado voluminoso inicialmente, pero tiene pruebas fundadas en material periodístico consistente en fotografías y videos de lo sucedido.

Además hay declaraciones ya tomadas. Y también la Justicia Federal de Necochea tendrá a su disposición una serie de audios que circularon por grupos de whatsapp en el que convocaban al escrache.

Por eso la doble vía de investigación: por un lado el impedimento de circular sumado a la coacción de un centenar de personas que comete otra infracción que es agruparse y abandonar el aislamiento, infringiendo el artículo 205 del Código Penal.

En las próximas horas, luego de analizar plenamente las pruebas iniciales en el Juzgado Federal, se ordenarían otras diligencias.

