Caso RAFAM: El juzgado Contencioso administrativo N°1 de Bahía Blanca falló en contra de los concejales de Juntos por el Cambio

10 febrero, 2025 0

El juzgado Contencioso administrativo N°1 de Bahía Blanca falló en contra de los concejales de Juntos por el Cambio y respondió a favor de la municipalidad de Tres Arroyos en una causa donde los concejales pedían acceso al RAFAM, sistema informático que utilizan los municipios bonaerenses para la gestión.

La demanda presentada por los ediles Carlos Avila, Gustavo Moller, Marìa Cecilia Del Aguila, Omar Bartneche, Marisa Marioli, Agustìn Rossi, Eduardo Giordano y Daiana de Grazia, hacía referencia a la solicitud del otorgamiento de un usuario y una clave de acceso al mencionado sistema RAFAM, considerando que se obstruía la labor legislativa ante la negativa de acceder a información esencial.

El RAFAM cuenta con un software que permite:

Gestionar los procesos de contabilidad y gestión financiera de los municipios

Administrar los ingresos públicos

Administrar el personal

Administrar los bienes físicos

Administrar el presupuesto

Administrar la tesorería

Administrar el crédito público

Administrar las contrataciones

Administrar las inversiones públicas

En el fallo, se agrega el caso del Intendente del Municipio de Salto, donde se detalla “El concejo deliberante tiene acceso ilimitado al estudio de los estados contables una vez que el Ejecutivo presente la rendición de cuenta al 31 de marzo, es decir que dicho acceso es para el análisis y estudio de estados contables correspondientes a ejercicios contables terminados, no así para ejercicios en curso” Dicho fundamento es la postura que defendió desde el comienzo ejecutivo municipal de Tres Arroyos.

Dicho fundamento se basa en que el concejo no asuma responsabilidades que no tiene, que no extienda poderes ni competencias más allá de lo reglamentado, y que el uso diario de los concejales de la oposición no altere ni genere conflictos o confusiones para la gestión municipal en el día a día. Dichas responsabilidades de control, recaen en el Tribunal de cuentas que analiza y observa todas las acciones hechas por el Ejecutivo Municipal

