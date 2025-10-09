Castiñeira y los 120 años de La Perseverancia: “es un orgullo la permanencia en el mercado”

9 octubre, 2025 0

El presidente del Directorio de La Perseverancia Seguros, Jorge Castiñeira habló con LU 24 en el día que la compañía cumple 120 años.

Estimó que “para el distrito y la industria del seguro es un orgullo ya que no son muchas las compañías como La Perseverancia que están en el mercado tanto tiempo: tenemos 98 empleados en casa central y 148 en todo el país, ubicadas en distintas provincias”

“Hoy fue una jornada especial porque estuvieron los accionistas de la compañía y estaba prevista también la realización de la Asamblea General Ordinaria que se realizó a las 11:30 y luego a partir de las 15:00 se realizaron los festejos con el personal; hicimos un lunch para ellos y los accionistas”, dijo en referencia a la actividad cumplida este jueves.

Habló asimismo sobre la caravana que recorre el país en el marco del Aniversario y dijo que “arrancó con la combi nuestra el 15 de septiembre, en la zona de Chaco y Entre Ríos; luego pasó por la costa de Mar del Plata, Bahía Blanca, luego en 9 de Julio, hoy Tres Arroyos y seguirá rumbo a La Pampa para finalizar en Puerto Madryn”.

Castiñeira se refirió además al concurso de fotografía que organiza la empresa a su cargo, el que otorgará 500 mil pesos al ganador y también anticipó que se realizará una charla de seguridad el lunes próximo con un especialista en tecnología vial, proveniente de Córdoba.

El miércoles se prevé una charla con las escuelas secundarias de distrito, que participarán con una edición en video, cuyo premio será destinado al viaje de egresados de la división ganadora.

Fue toda una vida en La Perseverancia”, dijo Castiñeira, quien hizo un repaso por los distintos puestos que le tocó ocupar, y luego de jubilarse, ahora ejercer la presidencia.

Destacó asimismo la diversidad de posibilidades para asegurar y obtener coberturas, “todo un desafío, y explicó puntualmente el seguro para mascotas, una novedad que forma parte de la cartera, apuntando también a la seguridad, y el seguro para inquilinos, un seguro de caución que permite que quienes alquilen no tengan necesidad de una garantía y sostuvo que “es un seguro que respalda tanto al propietario como al inquilino”.

El seguro combinado familiar tiene respuesta “pero tenemos que seguir avanzando en esto, es un seguro que puede estar al alcance de todos, por lo que cubre, entre otras cosas incendio, cristales, problemas eléctricos”.

Respecto a la litigiosidad que puede plantearse en ciertos momentos, Castiñeira dijo: “tratamos de llegar a acuerdos con todas las partes, evitando llegar a la demanda en primera instancia, y en ese sentido nos hemos sacado un montón de juicios”.



