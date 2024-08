Catalina Turienzo y la inolvidable experiencia en los Juegos Olímpicos

13 agosto, 2024 0

“Fue una experiencia inolvidable, unos Juegos increíbles”, afirmó a LU 24 la montehermoseña Catalina Turienzo tras su participación en París 2024.

“Arranqué cuando era chica como un hobby, porque mis papás navegaban y les pedí tomar clases. A los 7 comencé a navegar sola en el mar”, contó la joven de 18 años desde Buenos Aires, donde estudia Medicina.



El objetivo era estar presente en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar 2022, pero por la pandemia se pospusieron para 2026. “Como ya no entraba en el rango de edad, fue la oportunidad de arrancar la campaña olímpica para los mayores”, explicó.

La “Colo” entrenó en Entre Ríos, a mil kilómetros de su ciudad natal. “Contacté a Fede Aguilar, de Paraná, no conocía nada de este deporte y él me enseñó de cero con el objetivo de llegar a un Juego Olímpico. Arrancamos de la nada, nos costó muchísimo esfuerzo”, aseguró.

En los Panamericanos de Santiago, Chile, obtuvo la medalla de plata y la clasificación a París.

La bicampeona mundial en Italia comentó que “llegué muy bien a los Juegos, la preparación de este año fue muy intensa, desde marzo en Europa entrenando todos los días sin parar, de campeonato en campeonato, aunque sabíamos que el nivel estaba alto”.

La disciplina de vela hizo su estreno olímpico en París y en ese sentido destacó que “solo 20 países clasificaron a los JJOO, estamos muy contentos y orgullosos de que Argentina pudo formar parte”. Es muy costosa. La mayoría de los campeonatos se disputan en Europa. Catalina se mostró agradecida con el ENARD, la Federación, Comité Olímpico Argentino y sponsors por todo el apoyo.

“Fuimos a dar todo, de 16 regatas solamente pudimos correr 6 por falta de viento en Marsella y quedamos cerquita de la final. Un poco tristes por todo el sacrificio, pero este deporte es así”, añadió.

Asimismo, valoró que “mis papás viajaron a hacerme el aguante, sin ellos nada podría ser posible”.

Finalmente, indicó que se prepara para cerrar el 2024 con el Panamericano de Kite que se disputará en diciembre en Brasil. “Me encanta navegar, viajar, conocer gente y este deporte es conexión 100% con la naturaleza”, concluyó.

Volver