Catita cumple 103: “hay que trabajar y ser buena persona”

2 julio, 2023

Este domingo 2 de julio de 2023, Catalina Irene Fromont cumple 103 años. Oriunda de Junín, a 502 kilómetros de Tres Arroyos, Catita arribó en 1956 a la ciudad con su marido y sus dos hijas. En diálogo con LU 24, contó un poco sobre su historia y dio recomendaciones para llegar tan bien a esa edad.

En cuanto a su cumpleaños, destacó: “recibo este cumpleaños con salud, gracias a Dios. Toda mi vida trabajé, desde los 8 años, estuve trabajando en el Planeta casi 30 años. A su vez, he cuidado enfermos, trabajado en casas como empleada doméstica y he hecho de todo porque nunca pedí nada.”

Y acerca de su día a día, contó: “quedé viuda hace 50 años y mis dos hijas me visitan. La más grande viene todos los días y me ayuda a limpiar la casa y me trae la comida, porque la otra actualmente vive en el campo. También tengo una vecina que es muy amable y a mí me ayuda mucho.”

Por otro lado, y respecto la pandemia, que fue una época complicada para los adultos mayores y la sociedad en general, Catita declaró: “yo la pandemia la viví bien. No tengo vacunas en mi cuerpo, no sé lo que es estar en un hospital ni un sanatorio. He ido a hacerme un control, pero los doctores no me quieren dar nada porque no he tenido ningún problema.”

Finalmente, dejó unas palabras para la juventud y concluyó: “Mi mensaje para los más jóvenes es que hay que trabajar y ser buena persona. En mi familia, gracias a Dios, todos trabajan y son muy buenas personas.”

Volver