Causa YPF: la Corte de Apelaciones de New York anuló el pago de US$ 16.000 millones

27 marzo, 2026 6

La Corte de Apelaciones del Distrito Sur de Nueva York falló a favor de Argentina y anuló la sentencia de primera instancia en el juicio por la expropiación de YPF.

La jueza Loretta Preska había condenado al país a pagar más de 16.000 millones de dólares a fondos como Burford, Petersen Energía, Petersen Inversora y Eton Park por incumplir el estatuto de la petrolera en 2012. Ahora, el caso regresa a instancias inferiores para revisión bajo nuevos criterios. El presidente Javier Milei celebró el fallo como una victoria histórica.

Ahora, el caso regresa a instancias inferiores para revisión bajo nuevos criterios.

Milei habla en Cadena Nacional a las 19

El presidente Javier Milei celebró el fallo como una victoria histórica, anunció que hablará en Cadena Nacional a las siete de la tarde sobre la decisión de la Justicia norteamericana.

Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof también hicieron referencia a la noticia en sus redes sociales.

Las acciones de Burford Capital (el fondo que reclamaba el resarcimiento del Estado Argentino) en Wall Street cayeron 45%, y las de YPF subieron un 3,6% en el mismo ámbito.

El tribunal revocó la interpretación, que consideró errónea, de la ley nacional por parte de Preska y rechazó reclamos por incumplimiento de contrato contra el Estado, aunque confirmó puntos favorables para Argentina y YPF. En la audiencia de octubre de 2025, jueces como Denny Chin, José Cabranes y Beth Robinson evaluaron argumentos de todas las partes. La defensa argentina insistió en que el caso debe tramitarse localmente, priorizando la ley de expropiación sobre el estatuto que exige oferta pública al superar el 15% de acciones.

La causa surgió como una manera de desgastar al Gobierno de este entonces, kirchnerista, que había readquirido la mayoría del paquete accionario de la petrolera estatal, en una alianza tácita entre fondos buitres y representantes del sistema judicial estadounidense.

Ahora, con un Gobierno de otro signo político y con el Gobierno estadounidense apoyando la postura argentina, la Corte de Apelaciones admite los argumentos iniciales de la representación nacional.

Este litigio, el mayor contra un Estado soberano en la historia de EE.UU., duraba más de una década y contó con apoyo del Departamento de Justicia norteamericano. que adquirió derechos por 15 millones de euros, enfrenta el mayor impacto: sus acciones cayeron más de 45% en Wall Street, hasta 4,30 dólares, ya que gran parte de su cartera dependía del juicio, pese a haber recaudado 300 millones en ventas de participaciones.

En contraste, las acciones de YPF subieron 3,6% en la misma bolsa, aunque la petrolera ya había sido eximida de responsabilidad directa. Así, el fallo alivia la presión financiera sobre Argentina y redefine el curso del proceso en tribunales estadounidenses.

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