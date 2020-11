CAUTA, el club que se cansó de los robos y se disolvió

Tras los últimos hechos delictivos perpetrados en instituciones deportivas de la ciudad como el Moto Club y la Asociación Civil Pista de Ciclismo, LU 24 recordó al CAUTA, institución que se disolvió en el año 2013 porque sus dirigentes se cansaron de los robos.

El Círculo de Arqueros Unidos de Tres Arroyos funcionó en el predio municipal ubicado en Av. Lisandro de la Torre 1495.

Marcelo Baldessari, quien fue el último presidente de la entidad, contó que “estuvimos 14 años y llegamos a contar con unos 36 arqueros. Fue el club que más campeones argentinos trajo a Tres Arroyos, con 8. Llegamos a organizar competencias nacionales y en Claromecó se hizo un torneo Sudamericano”, recordó.

Al referirse a los motivos que provocaron que el CAUTA se disuelva, expresó: “nos cansamos de que nos robaran: fueron 17 veces”. En ese sentido, relató que en una oportunidad “nos sacaron hasta la puerta del baño con marco y se llevaron todo”.

Reconoció que muchas veces surgió la idea de reflotarlo pero no prosperó. “Quedamos dos personas tirando, Fernando Barro y yo. No competimos más, nos dedicamos a hacer caza mayor”.

En 1989 Baldessari se inició en la disciplina, a través de un amigo que “vino de España con un arco sin que supiera como se tiraba”. Indicó que para seguir en actividad practica en instalaciones del Tiro Federal.

“Ha crecido muchísimo la actividad en los últimos años”, destacó al tiempo que manifestó que en la zona se compite en Coronel Suárez, Bahia Blanca, Laprida, Necochea y Mar del Plata.

Por último, explicó que competir a nivel amateur no es oneroso pero aclaró que “cuando te apasionas con el deporte es caro porque todo es importado. Una docena de flechas para competencia cuesta entre 300 y 400 dólares, un arco entre 1700 y 2000 dólares, además hay que vestirlo. Un equipo completo ronda entre los 3 y 4 mil dólares para competir”.

