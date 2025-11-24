Cayó la Quiniela Plus en Tres Arroyos: más de 148 millones de pesos

Un apostador tresarroyense ganó el sorteo del último viernes de la Quiniela Plus, y se hizo acreedor al premio de 148 millones 746 mil 514 pesos con 16 centavos.

La jugada se realizó en Agencia La Cubana, la que en el mes de mayo favoreció a otro ganador con un premio de más de 674 millones.

En contacto con LU 24, José Gil dijo que “calculo que mañana aparecerá, hoy es feriado, tenemos abierto, pero todavía no llegó, tiene diez días para cobrarlo directamente en La Plata, no tiene descuentos”.

El 7 de marzo vendimos un premio de más de 600 millones y vamos a ver si vendemos ahora el Gordo de Navidad: el décimo sale 5000 pesos y el billete 50 mil, se está vendiendo muy bien, y el de Reyes será el 16 de enero y vale 20 mil el entero”.

