Cazadores, a pleno en la organización de la edición 64º de Las 24 Horas de la Corvina Negra
El Club Cazadores se encuentra en plena tarea con vistas a la edición 64º de Las 24 horas de la Corvina Negra.
El vicepresidente Horacio Pesalaccia en diálogo con LU 24 dijo “estamos trabajando a full para comprar los premios, organizando y evaluando todas las opciones para esta nueva edición”.
Anticipó que “para esta ocasión prepararemos algunas sorpresas, aunque no hay nada definido; debemos charlarlo puertas adentro. No queremos tomar ninguna decisión sin tratarlo previamente”.
“A nosotros siempre nos acompaña el pescador, teniendo en cuenta que a nivel país pasamos todas las dificultades y el concurso se siguió haciendo con total normalidad, debemos dejar de lado diferentes cuestiones y facilitarle su inscripción a cada participante”, explicó.
“La fecha confirmada es el segundo fin de semana de febrero, pero estamos evaluando algunos temas en el reglamento respecto al pez violín, viendo la posibilidad como una pieza no extraíble, tenemos que analizarlo ya que no queremos generar ningún conflicto”, aseguró.
“Aun no está definido, pero hay una posibilidad de agregar un vehículo nuevo u otros premios, para charlar el martes en la reunión, queremos sumar las inscripciones online en los distintos puntos de ventas”, finalizó.