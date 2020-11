Cazadores de Sueños: “un signo de interrogación muy grande” sobre la apertura de las colonias de vacaciones

17 noviembre, 2020

Adrián “El gato” Parravicini dialogo esta mañana con LU24 sobre la posibilidad de comenzar la temporada en las Colonias de Vacaciones del distrito.

El representante del Club Cazadores y encargado de la Colonia expresó que “le presentamos al municipio un protocolo de trabajo, no solo para la colonia sino también para la pileta libre, y la verdad que el municipio esta medio atado a la decisión que tome la provincia de Buenos Aires, que aún no llega”.

Con respecto al protocolo presentado comentó que tomaron referencias de un guardavidas tresarroyense que trabajo en un pileta en España y por ello “arribamos a un protocolo que creemos viable que epidemiológicamente, ya que cumpliría los requisitos mínimos”. El mismo constara, entre otras medidas: se tomara la temperatura a todos al llegar al establecimiento; se conformarían “burbujas de trabajo”, asignando un profesor con un grupo de no más de 20 colonos y colonas; todas las actividades serán al aire libre; los vestuarios no se utilizaran más que para alguna emergencia; habrá diferentes espacios para cada grupo; almuerzo y merienda al aire libre ya que no se usaran espacios cubiertos; en el espacio de la pileta habrá rotación de tiempos y espacios para que no se crucen los grupos; también habrá un corredor seguro para la llegada y el regreso a casa; uso de barbijo obligatorio, salvo en aquellas actividades que haya exigencia física.

El profesor reconoció que “nos costó cambiar a cabeza un poco, pero la realidad es que tenemos que tratar de convivir con este virus”.

“Hemos tenido reuniones con Matías Fhurer y Guillermo Orsili y ellos dialogaron la propuesta con el intendente Sánchez y la decisión es esperar el respaldo provincial para avanzar en éste tema”. Según comentó a esta emisora, lo que se tiene entendido es que la prioridad de la provincia es resolver las situaciones de los partidos costeros, pero afirma que “lo que tendrían que entender nuestros funcionarios es que se necesita tiempo para organizarnos” por ejemplo ya se han perdido 20 días de la inscripción y eso perjudica a las familias en la administración del pago de la cuota.

Parravicini afirmó que “Es un signo de interrogación muy grande” que le pesa mucho a la organización ya que la incertidumbre también genera malestar en el sentido de que “no le podemos asegurar el trabajo a nadie” y más allá de los profesores hay mucho personal abocado a la organización de la colonia.

