Cazadores impuso el nombre de “Emilio García” a la sede Claromecó (video)

7 febrero, 2026 0

En un sencillo pero emotivo acto, las autoridades del Club Cazadores realizaron un homenaje a Emilio García quien fue uno de los integrantes que iniciaron el concurso pesquero que llega este año a sus 64 ediciones, junto a los hermanos Ré, Hoe, Chachero y Tula.

Fue Horacio Pesalaccia, vicepresidente de la entidad, quien en un breve discurso dio a conocer la decisión de imponer el nombre de García a la sede Claromecó de la entidad deportiva: “es el mejor homenaje que le podemos hacer”, expresó.

