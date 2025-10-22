Cazadores presenta el jueves 30 la 64ª edición de “Las 24”

22 octubre, 2025 0

Club Cazadores dio a conocer que el jueves 30 se realizará la presentación formal de la 64ª edición del concurso de pesca “24 horas de la Corvina Negra” que se realizará el fin de semana del 7 y 8 de febrero, en aguas de Claromecó, Reta y Orense.

La misma se llevará a cabo en las instalaciones del Campo de Tiro de la entidad, Ruta 3, km. 490.

Como es habitual, se darán a conocer los premios, el costo de las inscripciones, y otros detalles a través de la palabra de las autoridades de la entidad.

Considerado el evento de pesca en aguas abiertas más importante de Sudamérica, este clásico convoca cada año a miles de pescadores y familias de todo el país, combinando deporte, camaradería y una gran propuesta de premios.

Desde la organización ya se trabaja en todos los detalles para brindar, una vez más, un concurso a la altura de su historia.

