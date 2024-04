Cecarelli sobre el evento en el Aero Club: “Nos sorprendió la concurrencia de la gente”

22 abril, 2024

“La gente nos sorprendió con su concurrencia ya que el evento estaba pensado para los chicos, pero ha ido toda la familia y gente de cualquier edad, que pudo presenciar y disfrutar de un día en el campo, subirse a los aviones y al helicóptero”, dijo Luis Cecarelli, dirigente del Aero Club Tres Arroyos, sobre el evento “Defensores de nuestros cielos” llevado a cabo el pasado viernes en el predio de la ruta 3, con la presencia de máquinas de la Fuerza Aérea y de la Armada.

“Estamos acostumbrados a que estos eventos con gran despliegue visual , pero no sabíamos cómos iban a reaccionar los chicos del colegio, no teníamos experiencia, veíamos como dejaron el teléfono de lado y prestaron atención, se subieron a los aviones, al helicóptero, hicieron todas las preguntas a la gente de la Armada y de la Fuerza Aérea: nadie se guardó nada”, relató.

“El Comodoro Luis Briatore hace su trabajo específico y trata de buscar algunas voluntades, algún chico que quiera seguir esa carrera, al igual que la Armada; nos sorprendió a todos la cercanía y el tipo de dialogo que tuvo con los chicos, que se dieron cuenta son personas normales que hacen ese trabajo”, afirmó.

“Ellos hacen un trabajo muchas veces silencioso, nosotros valoramos el mismo, como ahora lo valora todo el mundo de manera distinta, hay labores que no se ven todos los días pero el mensaje es importante”, concluyó.

