Cecilia Del Águila: “Estamos trabajando por una lista de unidad”

28 mayo, 2023

La referente de la Coalición Cívica, dentro de Juntos por el Cambio en Tres Arroyos, Cecilia Del Águila, dialogó esta mañana con LU 24. Del Águila, comentó sobre la actualidad que vive el sector al cual pertenece en esta etapa pre electoral y dijo: “estamos siempre activos y ratificamos estar en Juntos. Queremos conformar una unidad que está, pero en este momento estamos discutiendo cómo es que encararemos las próximas elecciones.”

Además, y en cuanto a la posibilidad de un candidato en particular, subrayó: “por ahora seguimos tratando de buscar la lista de unidad y no hemos propuesto un candidato propio de la Coalición Cívica. No se ha charlado con profundidad quién podría tener lugar para ser intendente. Entiendo que hay mucha ansiedad para que se sepa, pero la política es día a día.”

