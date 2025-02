Cecilia Del Águila: “estoy enfocada en trabajar por y para Tres Arroyos”

19 febrero, 2025 221

La concejala de la Coalición Cívica, Cecilia Del Águila, en los estudios de LU 24, informó sobre la actividad prevista para el año 2025, “hoy estamos atravesados por cuestiones nacionales y provinciales, y una de las cuestiones que me planteé y me formé fue para trabajar en la gestión pública y siempre con cuestiones en el territorio.

Tres Arroyos es una ciudad grande, yo vivo acá, pero también me interesan mucho las localidades, uno a veces tiene montones de proyectos, de trabajarlos, de investigación y cuando uno ingresa se encuentra que no es tan fácil como lo creía y a su vez uno recibe montones de cuestiones vinculadas a la sociedad, por lo que se van ralentizando, pero sobre todo tratando de responder a quien dio el voto de confianza, pero que la gente también vea que hay un montón de concejales que están dispuestos a escuchar”, afirmó.

“En la política se sabe y es una cuestión de condición; yo no hago mucha política partidaria porque tenemos representantes provinciales y nacionales que se ocupan, pero yo siempre pongo los pies en Tres Arroyos, en 2019 conformamos el espacio y en 2023 nos lanzamos a la política y gracias a la coalición que se armó soy concejal”, dijo.

“La Coalición Cívica siempre se paró en la condición de fortalecer la República y hacer que las cuestiones vinculadas al país funcionen siempre , sin corrupción, esa es la lucha, se entiende que las personas que están hace mucho tiempo puedan generar cansancio, pero siempre como defensora de la Democracia y de las instituciones sabemos que es un espacio de representación minoritaria y nunca se quebró, siempre nos mantuvimos firmes tanto en cuestiones que tienen que ver con políticas anteriores del kirchnerismo como con algunas decisiones de Milei que son muy cuestionables, se trata de personas que tienen mucho poder más allá de lo que se muestre a nivel mediático”, fundamentó.

“Yo soy politóloga y la política es entenderla o no, el problema es a la gente quien no tiene por que entender el juego político que repercute en su vida privada, ese es el problema ese es el norte que más allá de estar juntos o estar separados no debemos perder; en el pedacito de terreno que a mi me toca ocupar, tanto de compañeros de oficialismo y oposición , uno tiene modos de canalizar la problemática pero no hay que perder de vista que hay gente que espera mucho de nosotros, uno que esta acostumbrado en la política se maneja distinto pero no perder el norte es lo importante porque la gente espera de nosotros un montón, no perder el tiempo en un montón de cuestiones municipales; esta bueno lo de las discusiones pero tienen un limite y tenemos que rendirle cuentas a la sociedad”, afirmó Del Águila.

“Uno representa a un espacio obviamente, pero creo que la forma y la dinámica se construye desde abajo, debemos pensar que la política se debe hacer de abajo para arriba, a veces vienen candidatos de arriba para decirnos que tenemos que hacer y en eso a veces se nos escapa poder representar a lo local, esa es la discusión que estamos llevando”, sostuvo.

El trabajo en el Concejo

Estoy ocupada pero muy ocupada con el equipo que conformamos, Juntos estamos trabajando y presente varios proyectos de Ordenanza, tienen mucho trabajo detrás, y no es porque me queden dos años porque acompañare a quien yo crea, más allá de eso estoy trabajando temas que tienen que ver con la albufera, con la propiedad privada, y además soy mamá y no tengo a mi familia acà pero como la política esta condicionada con lo que sucede arriba, y no es por mentir, y es mi impronta en el Concejo a trabajar para la gente que llega, contactarlos reunirnos, para eso me pagan un sueldo que es muy lindo”, agregó.

Reta

“Amo a Reta, soy retense y el año pasado cuando hablamos del Presupuesto vemos que las localidades están muy relegadas, sin recursos, y no pueden funcionar; yo siempre propuse que hay que tener un buen presupuesto, para que Reta cuente con buenos recursos, porque el delegado siempre ha hecho malabares, más afín o no al gobierno nacional, porque Reta tiene un presupuesto en el que mas de la mitad se va en sueldos”, manifestó.

“A Reta lo vi muy desprolijo; se muestra muy bonita la playa, los drones, pero no hay una política de turismo. La gente vive de la temporada de verano en todas las playas, y además emplean gente, pero no solamente en Reta sino, y es imprescindible la planificación turística por que es una mina de oro, tanto para Reta, Claromecó u Orense”, indicó.

“El año pasado, el director de turismo dijo que agarró tarde la temporada, pero creo que ahora no hay una política que implique crecer, yo lo viví: el tema de la basura en Reta es lo mínimo hemos pedido a Malvinas un plan y nunca nos respondieron; ahora hay un espacio público que se abrió para estacionar motor home sin autorización del Concejo: hemos hablado con el delegado pero por lo difícil del presupuesto, que es muy bajo, se acota la gestión y además para trabajar, las maquinarias son obsoletas”, finalizó.

Volver